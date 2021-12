Roy Kuijpers beleeft drie dagen na transfer droomdebuut in de Eredivisie

Zondag, 5 december 2021 om 14:14 • Chris Meijer • Laatste update: 14:36

Roy Kuijpers heeft een droomdebuut beleefd in de Eredivisie. De 21-jarige aanvaller werd afgelopen week door RKC Waalwijk overgenomen van FC Den Bosch, waar hij op amateurbasis speelde. Kuijpers nam zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen NEC de winnende treffer voor zijn rekening, waardoor RKC uiteindelijk met 2-1 wist te winnen. De Waalwijkers stijgen door de zege naar de veertiende plaats in de Eredivisie, terwijl NEC blijft steken op de elfde plek.

Dat de wedstrijd na zestien minuten spelen werd opengebroken, was voor een deel te wijten aan Etienne Vaessen. De doelman liet een hoekschop van Souffian El Karouani uit zijn handen glippen, waardoor Jordy Bruijn de bal voor een open doel voor het inschieten kreeg en RKC ondanks een sterkere beginfase op achterstand kwam. Vaessen greep even later wel adequaat in bij een kopbal van Ali Akman. Dat RKC na een klein halfuur spelen verdiend op gelijke hoogte kwam, was mede het gevolg van geklungel in de defensie van NEC.

Iván Márquez en El Karouani grepen niet afdoende in, waar Jens Odgaard van kon profiteren door in de verre hoek de gelijkmaker tegen de touwen te schieten. Vrijwel direct daarna moest NEC-doelman Mattijs Branderhorst reddend optreden bij een schot van Lennerd Daneels én de rebound van Odgaard, al stond laatstgenoemde buitenspel. Vlak voor rust kreeg NEC nog een levensgrote kans om weer op voorsprong te komen. Elayis Tavsan leverde de bal na een goede actie af voor het doel, maar Magnus Mattsson werkte het leer met zijn borst naast.

De tweede helft kende minder hoogtepunten dan het eerste bedrijf. Beide doelmannen moesten na rust twee keer ingrijpen: Branderhorst wist in twee instanties een inzet van Odgaard te klemmen, terwijl een poging van El Karouani op de vuisten van Vaessen eindigde. Kuijpers werd twintig minuten als vervanger van Daneels in het veld gebracht en liet zich voor het winnende doelpunt al zien met twee gevaarlijke schoten. Uiteindelijk viel in de laatste minuut van de blessuretijd nog de beslissing.

NEC was op zoek naar de winnende treffer en liet daardoor ruimte, waarvan RKC in de omschakeling profiteerde. Invaller Finn Stokkers ontfutselde Bart van Rooij de bal, waardoor hij een vrije doortocht richting Branderhorst had. Stokkers behield het overzicht en legde de bal breed op Kuijpers, die voor een leeg doel de eindstand op 2-1 kon bepalen. Kuijpers maakte een week geleden nog deel uit van de selectie van FC Den Bosch, voor wie hij dit seizoen reeds tien keer scoorde. Doordat hij daar nog op amateurbasis speelde, kon hij per direct worden overgenomen door RKC.