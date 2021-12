Wraakzuchtige Cristiano Ronaldo vraagt nummer en appt: ‘Ik heb er 800, jij?’

Zondag, 5 december 2021 om 13:15 • Mart van Mourik

Antonio Cassano heeft nieuwe details gegeven over zijn moeizame verstandhouding met Cristiano Ronaldo. Half oktober werd tijdens een aflevering van Bobo TV, het Twitch-kanaal van Christian Vieri, al duidelijk dat het duo niet door een deur kan. Nu vertelt de oud-aanvaller van onder meer Internazionale en AS Roma in een nieuwe aflevering van Bobo TV dat Ronaldo hem berichten via WhatsApp stuurde om te vragen om meer respect.

Cassano vertelt in gesprek met Vieri, zonder aan te geven wanneer het exact was, dat Ronaldo onlangs contact met hem heeft gezocht om respect te eisen. “Ik belde Buffon, die erkende dat hij mijn nummer aan de perschef van Juventus had gegeven. Op zijn beurt speelde de perschef het nummer weer door naar Ronaldo, die mij plotseling lange berichten stuurde op WhatsApp.”

“Hij zei dat hij 800 doelpunten heeft gemaakt, en hij maakte duidelijk dat ik ‘maar’ 150 keer heb gescoord”, vervolgt Cassano. “Ik zei hem: ‘Lieve Cristiano, je hebt alles. Leef tranquilo en zonder stress. Kijk naar Messi! Het boeit hem allemaal geen fuck en hij stuurt me geen berichten. Wat is jouw probleem, Cristiano?’ Ook Gigi (Gianluigi Buffon, red.) en Chiellini weten dat hij me boos maakte.

De onenigheid tussen Ronaldo en Cassano lijkt terug te gaan naar half oktober, toen laatstgenoemde pittige uitspraken deed over de Portugees. Zaakwaarnemer Jorge Mendes noemde Ronaldo 'de beste in de geschiedenis', waarna de Italiaan sarcastisch reageerde. "Ja, de beste in de geschiedenis sinds Napoleon Bonaparte. Houd toch op, Mendes. Onder trainer Maurizio Sarri speelde Juventus het beste voetbal in jaren, maar toch werd hij ontslagen. Zijn probleem? Ronaldo!” Cassano beschuldigde de Manchester United-aanvaller er dan ook van vooral aan zichzelf te denken en noemt hem 'egoïstisch'. “Hij is alleen bezig met het maken van doelpunten en records verbreken.”