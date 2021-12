Aangifte tegen Bellingham na matchfixing-uitspraak over arbiter Zwayer

Zondag, 5 december 2021

DFB-waarnemer Marco Haase heeft aangifte gedaan tegen Jude Bellingham naar aanleiding van zijn uitspraken over scheidsrechter Felix Zwayer na afloop van de wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Bayern München (2-3). BILD schrijft dat aanklagers de komende tijd gaan onderzoeken of Bellingham kan worden vervolgd voor Beleidigung, Nachrede und Verleumdung, wat zich laat vertalen als belediging, smaad en laster.

Bellingham was woedend over de strafschop die Bayern uiteindelijk de overwinning bezorgde in Dortmund. Bij een 2-2 stand kreeg Mats Hummels de bal ongelukkig tegen de arm in een kopduel, waarna Zwayer een penalty aan Bayern gaf. "Wat verwacht je anders, als je de grootste wedstrijd van Duitsland geeft aan iemand die eerder matchfixing deed?", reageerde Bellingham voor de camera van Viaplay.

BELLINGHAM: – You give a referee that has match fixed before, the biggest game in Germany, what do you expect? (@JanAageFjortoft) pic.twitter.com/H5yU9hz6PT — Viaplay Fotball (@ViaplayFotball) December 4, 2021

Daarmee doelde Bellingham op een matchfixingzaak uit 2005 waar Zwayer bij betrokken was. Laatstgenoemde nam destijds een steekpenning van 300 euro aan om er als grensrechter voor te zorgen dat 2. Bundesliga-club Wuppertaler SV niet zou verliezen. Zwayer werd door de Duitse voetbalbond voor zes maanden uitgesloten. De schorsing werd aanvankelijk geheim gehouden, maar kwam jaren later alsnog naar buiten dankzij de Duitse krant Die Zeit.

Die uitspraken krijgen een staartje voor Bellingham. Haase was zaterdagavond als zogenaamde Schiedsrichter-Beobachter namens de Duitse voetbalbond (DFB) aanwezig in het Signal Iduna Park. Dit is een doorgaans oudere, meer ervaren oud-scheidsrechter die als waarnemer bij de wedstrijden op de tribune zit om het optreden van de arbiter te beoordelen. In dit geval heeft Schiedsrichter-Beobachter Haase aangifte gedaan tegen Bellingham én oud-scheidsrechter Manuel Gräfe, die zich in de studio van ZDF eveneens uitliet over de betrokkenheid van Zwayer bij de matchfixingzaak uit 2005.

Bellingham moet niet alleen vrezen voor strafrechtelijke vervolging. Anton Nachreiner heeft aan SID laten weten dat de tuchtcommissie van de DFB eveneens een onderzoek zal instellen naar de uitspraken van de achttienjarige middenvelder. “Zijn uitspraak is niet verkeerd, al hoeft hij het niet te zeggen”, zo verdedigt Hans-Joachim Watzke, algemeen directeur van Borussia Dortmund, Bellingham. “Dit komt voort uit emoties. Jude heeft niemand beledigd, hij heeft alleen een feit genoemd. Ik kan me niet voorstellen dat dit nadelige gevolgen voor hem heeft.”

“De jongen is achttien en praat na een emotionele wedstrijd. Hij noemt oude feiten, dat hoef je niet te doen. Maar het is nu in de wereld en we zullen achter hem blijven staan. Ik zie geen aanleiding om te vrezen voor strafrechtelijke vervolging”, vindt ook Michael Zorc, directeur spelersbeleid bij Borussia Dortmund. Oliver Kahn, algemeen directeur van Bayern, neemt het echter niet op voor Bellingham. “Ik ben de laatste die emoties van spelers niet begrijpt. Maar dit gaat natuurlijk een enorme stap te ver. Ik kan me niet herinneren dat een speler ooit zoiets gezegd heeft. Ik weet niet hoe hij er bij komt om zo’n statement te maken.”