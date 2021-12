Lionel Messi spreekt zich uit over ‘luxe’ die hij zich niet kan veroorloven

Zondag, 5 december 2021 om 12:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 12:40

Lionel Messi heeft afgelopen maandag voor de zevende keer in zijn carrière de Ballon d’Or veroverd. Naar aanleiding van de prijsuitreiking is organisator France Football bij de Argentijn thuis op bezoek gegaan voor een gesprek. De 34-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain spreekt zich onder meer uit over het weigeren van Neymar’s nummer 10, de vergelijkingen met Diego Maradonna en Cristiano Ronaldo én het dagelijks leven als superster. Hij vertelt onder meer dat hij af en toe graag in de anonimiteit zou willen treden.

"Ik ben al 34 jaar Messi, dus ik begin er aan te wennen”, antwoordt hij met gevoel voor humor op de vraag hoe het is om Lionel Messi te zijn. “Ik ben blij met alles wat ik heb meegemaakt. Toch moet ik toegeven dat ik soms een anoniem persoon zou willen zijn, zodat ik van mijn gezin kan genieten zonder dat mensen mij herkennen. Ik klaag uiteraard niet. Integendeel, het is altijd leuk om een compliment of een glimlach te krijgen. Of iemand die me om een foto vraagt. Ik ben eraan gewend en voor mij is het normaal geworden. Het is prima zo.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens het Franse voetbaltijdschrift is Messi altijd bescheiden en zelfs een enigszins verlegen gebleven. “Waar dat vandaan komt? Ik kom uit een arbeidersgezin”, vertelt Messi. “Mijn vader werkte de hele dag en we woonden in een vrij bescheiden buurt. Maar het ontbrak ons nooit aan iets, godzijdank. Mijn ouders hebben me respect voor anderen, werk en bescheidenheid bijgebracht. Met die waarden ben ik opgegroeid. Toen ik op dertienjarige leeftijd in Barcelona aankwam, vond ik daar dezelfde normen en waarden. Ik ben trouwens anders in een vertrouwde omgeving, dicht bij mijn vrienden en mijn familie. Het kan zijn dat ik met sommige mensen buiten deze relaties meer verlegen ben en het moeilijker vind om me op mijn gemak te voelen, of dat het in ieder geval langer duurt.”

De kersverse Ballon d’Or-winnaar legt bovendien uit waarom hij besloot met rugnummer 30 te gaan spelen bij PSG. “De 10 was voor hem", doelt hij op Neymar. "Ik ben bij een nieuw team gekomen om te helpen. We brachten samen veel tijd door in Barcelona en we zijn vrienden. Het leek me eerlijker als hij nummer 10 zou houden. Daarom nam ik een ander nummer dat ik mooi vind: 30”, aldus Messi, die zich tot slot uitlaat over de niet-aflatende vergelijkingen met Ronaldo en Maradona.

“Ik wilde mezelf altijd overtreffen en niet kijken naar wat anderen aan het doen waren. Met Cristiano hebben we jarenlang de concurrentie in dezelfde competitie in stand gehouden. Het was geweldig en heeft ons geholpen om te groeien in onze carrières. En Maradona? Eerlijk gezegd heb ik mezelf nooit vergeleken met Diego, absoluut nooit. Ik heb nooit op die vergelijkingen gelet, al heb ik me in het verleden wel gestoord aan kritiek richting mij.”