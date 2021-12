Derksen komt na confrontatie terug op vergelijking met agenten in blote kont

Zondag, 5 december 2021 om 11:31 • Mart van Mourik • Laatste update: 12:00

Johan Derksen is teruggekomen op eerdere controversiële uitspraken. Half november gaf te analyticus tijdens een uitzending van Veronica Inside te kennen zich te storen aan het feit dat boa’s in Utrecht toestemming krijgen om een hoofddoek of keppel te dragen tijdens het werk. Nu geeft Derksen in gesprek met Salaheddine Benchikhi, de Marokkaans-Nederlandse schrijver die beter bekend staat als Salaheddine, toe dat de uitspraken over de boa’s ‘populistisch’ waren.

“Dit land is gek aan het worden”, concludeerde Johan Derksen op 15 november in het praatprogramma op Veronica. “Dadelijk krijg je ook nog politieagenten met een hoofddoekje. Ik zie ook al politieagenten met een regenboogpet. En als een agent toevallig ook nog lid is van een naturistenvereniging, mag hij zometeen ook nog het verkeer gaan regelen in zijn blote reet! Dit land is echt volkomen gek aan het worden”, zei de analist.

Op zijn Youtube-kanaal gaat Salaheddine met Derksen onder meer in gesprek over de dood, het geloof en het hiernamaals. Halverwege komen de bovengenoemde uitspraken van de analist ter sprake, en Salaheddine vraagt Derksen om een verklaring voor bovengenoemde uitlatingen. “Je zegt op een gegeven moment iets over gelovige boa die een hoofddoek draagt met een politieagent die in zijn blote kont het verkeer leidt. Dan denk ik bij mezelf: Johan, eigenlijk weet jij zelf toch ook wel dat dat geen vergelijking is?”, stelt Salaheddine.

“Dat was een beetje populistisch”, erkent Derksen. “Maar ik ben er als Nederlander wel op tegen dat welke godsdienst dan ook zo'n invloed krijgen dat bijvoorbeeld de politieagenten niet meer met een pet op lopen, maar met een hoofddoek. Ik vind dat een aantasting van een eeuwenoude cultuur die we in Nederland hebben. Dan krijgt, welke godsdienst dan ook, te veel invloed op het dagelijkse leven.”

“Kijk, dat voorbeeld over dat ze vandaag met een hoofddoek het verkeer staan te regelen en morgen in de blote kont rondlopen was een beetje goedkoop. Maar ik vind het ook te gek voor woorden in Nederland dat je een agent hebt met een hoofddoek, daarachter een agent met een tulband, daarachter iemand met zo'n baard. Dat is Nederland niet. En ik vind niet dat minderheidsgroeperingen de totale cultuur hier moeten veranderen. Daar hebben we de politiek voor”, besluit Derksen.