RB Leipzig zet trainer Jesse Marsch per direct op straat

Zondag, 5 december 2021 om 10:26 • Mart van Mourik • Laatste update: 10:56

RB Leipzig heeft trainer Jesse Marsch ontslagen, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De directe aanleiding voor het besluit is de 2-1 nederlaag van die Roten Bullen tegen 1. FC Union Berlin van vrijdag. De Amerikaanse oefenmeester nam afgelopen zomer het stokje over van de naar Bayern München vertrokken Julian Nagelsmann.

Na afloop van de nederlaag in de Bundesliga liet directeur Oliver Mintloff al doorschemeren dat het 'angstaanjagend slechte' optreden niet zonder consequenties zou kunnen blijven. Enkele dagen na de nederlaag blijkt dat Mintloff de dreigende woorden niet zonder reden openlijk uitsprak. Marsch heeft slechts veertien competitieduels aan het roer gestaan bij RB Leipzig. Hij kwam over van RB Salzburg en beschikte in Leipzig nog over contract tot medio 2023.

#RBLeipzig & Chef-Coach Jesse #Marsch haben sich einvernehmlich verständigt, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Co-Trainer Achim #Beierlorzer betreut das Team gg. ManCity. Eine Nachfolgelösung für Marsch wird zeitnah präsentiert. ? https://t.co/SUePCbH2cv pic.twitter.com/tvJA90aZbf — RB Leipzig (@RBLeipzig) December 5, 2021

“RB Leipzig en hoofdcoach Jesse Marsch zijn in onderling overleg overeengekomen om de samenwerking te beëindigen”, zo bericht de club via de website. “We zijn tot dit besluit gekomen na een diepgaande analyse en intensieve discussies na de uitwedstrijd tegen Union Berlin.” De honneurs worden voorlopig waargenomen door Achim Beierlorzer, de voormalig assistent van Marsch. De interim-trainer zal komende dinsdag al in de dug-out zitten tijdens het Champions League-duel met Manchester City.

Na veertien duels bezet RB Leipzig een magere elfde plek in de Bundesliga. Marsch wist met zijn ploeg slechts één overwinning te boeken in de laatste vijf competitieduels. De laatste drie wedstrijden in Duitsland gingen zelfs verloren. Ook slaagde men er niet in om indruk te maken op het Europese podium. In Groep A van de Champions League bezet RB Leipzig de derde plek achter City en Paris Saint-Germain en alleen overwintering in de Europa League behoort nog tot de mogelijkheden. In dezelfde poule staat Club Brugge vierde. De Belgen hebben een gelijk puntenaantal (vier) maar een minder onderling resultaat.