Ziyech over terugkeer bij Ajax: ‘Als het aan mij ligt, gaat dat zeker gebeuren’

Zondag, 5 december 2021 om 10:18 • Chris Meijer

Hakim Ziyech hoopt ooit terug te keren bij Ajax, zo geeft hij te kennen in een interview met Ziggo Sport. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler verliet de Amsterdammers anderhalf jaar geleden voor een dienstverband bij Chelsea. Ziyech noemt Ajax een plek ‘waar hij zich altijd thuis heeft gevoeld’.

Ziyech krijgt in het interview de stelling voorgelegd of hij ooit zou willen terugkeren bij Ajax. “Eens”, reageert Ziyech. “Nou ja, ik zou het wel graag willen. Ik heb een fantastische tijd daar gehad en het is een plek waar ik me thuis heb gevoeld. Of het gaat gebeuren, zal de toekomst uitwijzen. Als het aan mij ligt, gaat dat zeker gebeuren.”

De tijd van Ziyech bij Ajax kwam wat rigoureus ten einde, daar het voetbal in maart 2020 stil kwam te liggen vanwege de coronapandemie en hij daarna geen wedstrijd meer in het shirt van de Amsterdammers speelde. “Natuurlijk is dat jammer, maar dat is ook de situatie die er op dat moment was. Dat heeft daarvoor gezorgd. Het is jammer, maar het is wat het is en ik heb dat rustig een plek kunnen geven. Ik heb me er niet al te druk om gemaakt.”

Ziyech ligt voorlopig nog vast tot medio 2025 bij Chelsea. Moet Marc Overmars hem dan over ruim drie jaar bellen? “Dat is niet aan mij. Dat laat ik aan hen over. Ik probeer nu gewoon iedere dag te genieten en mijn ding te doen. Wat de toekomst brengt, zien we dan wel. Ik hoop het wel, maar het is niet aan mij of dat gaat gebeuren.” Ziyech speelde tussen 2016 en 2020 165 wedstrijden voor Ajax, waarin hij goed was voor 49 doelpunten en 81 assists.