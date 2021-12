Dumfries voegt zich in fraai gezelschap: ‘De Nederlander vliegt eindelijk’

Zondag, 5 december 2021 om 09:06 • Chris Meijer

Denzel Dumfries tekende zaterdagavond in het Stadio Olimpico voor zijn eerste doelpunt in het shirt van Internazionale. Mede door de treffer van de vleugelverdediger won de regerend kampioen van Italië met 0-3 van AS Roma. Dumfries kan naar aanleiding van zijn optreden in Rome rekenen op goede beoordelingen van de Italiaanse media, die hem tot de uitblinkers aan de zijde van i Nerazzurri rekenen.

“Hij vond zichzelf terug in het Olimpico, nadat hij eerder tegen Lazio een ongelukkige avond beleefde. Met zijn doelpunt werd de wedstrijd definitief beslist”, schrijft Goal, dat hem een 7,5 toekent. Tuttomercatoweb komt tot hetzelfde cijfer. “Hij begon lastig, maar greep daarna de hoofdrol. Dumfries maakte een schot van Matías Viña onschadelijk, veroverde de bal en haalde het maximale uit een voorzet van Alessandro Bastoni, om zo de 0-3 aan te rekenen.”

Calciomercato beoordeelt Dumfries met een 7. “De eerste bemoedigende signalen van zijn herstel waren tegen Spezia (afgelopen woensdag, red.) al te zien. Hij bevestigde dit in Rome met een perfecte wedstrijd. Hij offerde zichzelf op om een doelpunt te voorkomen en duikt twee minuten later aan de andere kant op om zelf te scoren”, zo wordt er geschreven. Ook de Corriere della Sera komt tot een 7. “De Nederlander vliegt eindelijk. Zijn eerste doelpunt als een wingback in Italië. Meedogenloos.”

Eurosport en Il Giorno geven Dumfries allebei een 6,5 voor zijn optreden tegen AS Roma. “Tot zijn doelpunt was hij een van de spelers die zich in offensief opzicht het minst liet zien. Maar met zijn doelpunt liet hij een enorme offensieve potentie zien. Het kan beter worden”, schrijft Eurosport. Il Giorno vult aan: “In het tijdsbestek van een aantal minuten voorkomt hij op geweldige wijze een doelpunt en maakt hij zelf een treffer.”

“Ik heb lang van dit moment gedroomd”, reageert Dumfries zelf op de website van Inter op zijn doelpunt. Als Nederlandse doelpuntenmaker voor de Italiaanse grootmacht schaart hij zich in een rijtje met Faas Wilkes, Dennis Bergkamp, Wim Jonk, Aron Winter, Andy van der Meijde, Clarence Seedorf, Wesley Sneijder, Luc Castaginos en Stefan de Vrij. “Ik wil dit doelpunt opdragen aan mijn partner, die zwanger is. Ik denk aan haar en mijn familie.”

“Het was heel mooi om te zien om mijn ploeggenoten reageerden op mijn doelpunt”, vervolgt Dumfries. “Voor de wedstrijd hadden we het nog over mijn eventuele eerste doelpunt. Het is geweldig om die nu gemaakt te hebben. We speelden een goede wedstrijd en controleerde het duel. Ik ben tevreden, want mijn spel is verbeterd sinds mijn komst naar de club. Mijn ploeggenoten hebben me geholpen om mezelf te verbeteren.”