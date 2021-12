Spaanse media maken zich zorgen: ‘Memphis, we hebben een probleem’

Zondag, 5 december 2021 om 08:43 • Chris Meijer

Memphis Depay moet het ontgelden in de Spaanse media na de door Barcelona met 0-1 verloren thuiswedstrijd tegen Real Betis. De aanvaller stond negentig minuten binnen de lijnen bij de ploeg van trainer Xavi, maar liet geen overtuigende indruk achter. Zo spreekt Mundo Deportivo bijvoorbeeld van ‘zijn slechtste wedstrijd in het shirt van Barcelona’.

“Dit liet zien dat hij het moeilijk heeft om als nummer negen met zijn rug naar het doel te spelen”, zo motiveert Mundo Deportivo. “Hij kon een aantal ballen niet onder controle krijgen die hij op de juiste manier kreeg aangespeeld en wist niet hoe hij in de ruimte kon komen.” Sport geeft Depay de laagste beoordeling van alle spelers van Barcelona: een 4, hetzelfde cijfer als Philippe Coutinho en invaller Frenkie de Jong. “Hij kon de lijn van de wedstrijd tegen Villarreal niet doortrekken. Marc Bartra verpestte zijn avond en zorgde ervoor dat hij amper in de wedstrijd kwam.”

‘Tijd om het te zeggen: Memphis, we hebben een probleem’, kopt Marca. “Hij begon het seizoen heel goed, met drie doelpunten in de eerste wedstrijden. Maar zijn prestaties zijn nu al een tijdje teleurstellend. Iedereen zag het, maar het was zaak om een van de weinige aanvallende krachten van Barcelona niet kapot te maken”, schrijft de meest verkochte sportkrant van Spanje. “Tegen Villarreal beleefde hij eigenlijk al een wedstrijd om te vergeten, maar met een doelpunt op het laatste moment deed hij de kritiek verstommen.”

“Er zijn doelpunten, die behoorlijk belangrijk zijn. Maar tegen Real Betis scoorde hij niet en bevestigde hij dat er iets mis is met hem. Hij was onzichtbaar, creëerde geen enkele fatsoenlijke kans en verloor de nodige ballen”, vervolgt Marca. “Het probleem is dat de mensen op de tribune dat zich beginnen te realiseren, ze verliezen hun geduld. De eerste fluitconcerten waren al te horen. Niet massaal, dat is waar. Maar het Camp Nou heeft zijn regels en die beginnen voor Depay in werking te treden. Het is duidelijk dat hij niet de enige zondebok is, want de problemen van dit team zijn talrijk. Maar Depay werd gehaald om het verschil te maken en dat doet hij tot dusver niet.”

AS noemt Depay een Quixote die tegen windmolens vecht. Daarmee wordt verwezen naar de hoofdpersoon van de roman De vernuftige edelman Don Quichot, waarin de hoofdpersoon op een zeker moment in de war raakt en windmolens gaat aanzien voor reuzen. “Na twee stappen vooruit, deed Barcelona weer een stap terug tegen Real Betis”, schrijft AS. “De oorzaak van deze nederlaag is desondanks geen groot mysterie. Er is in de belangrijke zones van het veld een gebrek aan topspelers, dat is overduidelijk.”