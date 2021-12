Joey Veerman staat in indrukwekkend rijtje: ‘Achter Tadic, Berghuis, en ...?’

Zaterdag, 4 december 2021 om 23:45 • Jeroen van Poppel

Joey Veerman was zaterdagavond beslissend voor sc Heerenveen door de enige treffer op bezoek bij Heracles Almelo (0-1) te maken. De middenvelder haalde van afstand uit en zag hoe de stuit van de bal doelman Janis Blaswich kansloos liet. Veerman staat inmiddels in een indrukwekkend statistisch rijtje in de Eredivisie en liet voor de camera van ESPN blijken daarvan op de hoogte te zijn. "Achter Dusan Tadic, Steven Berghuis, en ...?", aldus Veerman, die de derde naam schuldig moest blijven.

Het gaat om het aantal doelpunten en assists dat Veerman gaf sinds zijn debuut in de Eredivisie op 31 augustus 2019. Sindsdien produceerde de middenvelder 14 goals en 21 assists, bij elkaar opgeteld 35 bijdrages aan doelpunten dus. Alleen Tadic (28 goals en 39 assists), Berghuis (36 goals en 24 assists) en Donyell Malen (29 goals en 10 assists) bleven Veerman in die periode voor. "Dat zijn leuke statistieken, die liegen zeker niet", aldus Veerman. "Dat zijn spelers die bij topclubs spelen en ik speel bij een middenmoter, subtop. Dus misschien is dat wel moeilijker. Of juist niet."

Doelpunten en assists in de Eredivisie sinds 31 augustus 2019.

Het is een doel van Veerman om beslissend te zijn. "Natuurlijk wil ik zoveel mogelijk goals maken en assists geven. Ik heb nu zes of zeven assists en drie goals gemaakt. Ik denk dat die cijfers prima zijn." In Almelo voegde Veerman daar dus een doelpunt aan toe. "Ik denk dat ik hem wel goed binnen schoof. Ik zoek vaak de combinatie, maar ik dacht nu: dat veld is best wel glad, dus de bal glijdt door. De assistent-trainer Peter Reekers zei in de warming-up al dat de bal met de stuit doorglijdt, dus ik dacht: ik probeer het maar eens. En het is gelukt", lacht hij.

Joey Veerman genoot van het hakballetje van Henk Veerman ????



"Ben wel benieuwd of hij hem gezien heeft, dan is het wel echt gruwelijk" pic.twitter.com/UYv9FmkGkM — ESPN NL (@ESPNnl) December 4, 2021

De mooiste pass van de wedstrijd kwam op naam van Henk Veerman. De ploeggenoot van Joey Veerman verstuurde met een Zlatan Ibrahimovic-achtige hak een schitterende steekbal, die door Anthony Musaba niet werd afgerond. "Soo, ja die zag ik", reageerde Joey Veerman. "Toen zei ik nog: 'wow, wat gebeurt hier allemaal', haha! Het was een mooi balletje. Ik ben benieuwd of hij hem gezien heeft, dan is het wel echt gruwelijk. Waarschijnlijk is het bewust, want hij heeft af en toe echt geniale dingen."