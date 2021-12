Georginio Wijnaldum redt in blessuretijd punt voor Paris Saint-Germain

Zaterdag, 4 december 2021 om 22:59 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:17

Paris Saint-Germain is zaterdagavond in de Ligue 1 tegen RC Lens door het oog van de naald gekropen dankzij Georginio Wijnaldum. De Nederlandse middenvelder kwam als invaller binnen de lijnen en kopte in blessuretijd de 1-1 tegen de touwen. PSG was eerder in de tweede helft op achterstand gekomen door een blunder van Keylor Navas. Door het gelijkspel komen de Parijzenaren op 42 punten uit 17 duels, Olympique Marseille volgt op gepaste afstand als eerste belager met 29 punten.

In een matte openingsfase slaagden beide ploegen er niet in om uitgespeelde kansen te creëren. Paris Saint-Germain, met Wijnaldum en Kylian Mbappé op de bank, hoopte vooral op een opleving van een van zijn sterspelers. Die kwam er uiteindelijk met zeventien minuten op de klok, toen Marco Verratti de bal veroverde op het middenveld en Lionel Messi wegstuurde. Doelman Jean-Louis Leca stond aan de grond genageld bij het geplaatste schot van de Argentijn, dat op de paal belandde.

Lens komt op voorsprong tegen PSG ?? Seko Fofana passeert Keylor Navas ??#ZiggoSport #Ligue1 #LensPSG pic.twitter.com/d29ag59s5z — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 4, 2021

Het veldspel van het sterrenensemble van trainer Mauricio Pochettino oogde stroperig en hier leek Lens van te profiteren. Jonathan Clauss testte Keylor Navas eerst uit een vrije trap en in een volgende aanval moest de doelman opnieuw handelend optreden op een schot van Arnaud Kalimuendo. PSG mocht Navas in deze fase bedanken dat hij de ploeg op de been hield. De beste kans was niet veel later voor Abdoulaye Doucouré, die de Costa Ricaanse doelman met een volley vanaf de rand van het zestienmetergebied weer tot een redding dwong.

Georginio Wijnaldum redt een punt voor PSG ?? In de blessuretijd knikt hij knap binnen: 1-1 ??#ZiggoSport #Ligue1 #LensPSG pic.twitter.com/1iTV72dwvA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 4, 2021

Na de kansenregen van Lens schoten de bezoekers eindelijk wakker. Mauro Icardi stuitte vanuit een moeilijke hoek op de vuisten van Reca, waarna Ángel Di María in de blessuretijd van de eerste helft het meest dichtbij was. De Argentijn had de al voor het intikken na een voorzet op maat van Achraf Hakimi, maar Reca bracht opnieuw knap redding. Waar beide ploegen in een enerverende eerste helft niet tot scoren kwamen, was dit na rust wel het geval. Facundo Medina veroverde de bal van Messi, gaf mee aan Seko Fofana, die zag hoe Navas blunderde op zijn afstandsschot: 1-0.

PSG ging op jacht naar de gelijkmaker, maar het was Lens dat juist dicht bij de 2-0 was, toen David Costa werd vrijgespeeld en en vanuit kansrijke positie op de paal schoot. Ook met de ingevallen Wijnaldum en Mbappé binnen de lijnen maakten de bezoekers lange tijd geen aanspraak op een punt, maar in blessuretijd kroop de ploeg van Pochettino dankzij het genoemde duo toch door het oog van de naald. De Fransman slingerde de bal het zestienmetergebied in, waarna Wijnaldum de bal tegen de touwen kopte: 1-1.