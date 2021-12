Opleving Joey Veerman bezorgt Heracles derde nederlaag in week tijd

Zaterdag, 4 december 2021 om 22:57 • Laatste update: 23:21

SC Heerenveen is zaterdagavond op bezoek bij Heracles Almelo voor de vierde wedstrijd op rij ongeslagen gebleven in de Eredivisie. De ploeg van trainer Johnny Jansen had aan een opleving van Joey Veerman voldoende om de drie punten veilig te stellen: 0-1. De middenvelder klopte Janis Blaswich van ruim twintig meter met een afgemeten trap in de rechterhoek. Door de zege klimt Heerenveen liefst drie plekken en meldt het zich met plek acht in het linkerrijtje. Heracles, dat voorafgaand aan het duel met Heerenveen vijf thuisduels op rij ongeslagen was, blijft ploeteren en moet genoegen nemen met de veertiende plek.

Heracles kreeg midweeks een gigantische tik te verwerken met de blessure van Ismail Azzaoui. De aanvaller viel tegen Feyenoord uit met een knieblessure en moet de rest van het seizoen missen. Heracles levert daarmee wederom in op creativiteit, nadat eerder Rai Vloet al uitviel door zijn betrokkenheid bij een dodelijk ongeval. Het duel op Erve Asito kende een levendige beginfase met kansen over en weer. Rami Kaib verzuimde de bezoekers op voorsprong te schieten, terwijl een schot van Nikolai Laursen kon worden gepakt door Xavier Mous. Heracles had in de eerste helft een licht overwicht, maar moest toezien hoe de betere kansen voor de Friezen waren.

De grootste waren voor Henk Veerman. Eerst schoot de spits in het zijnet op aangeven van Anthony Musaba, waarna hij op slag van rust in kansrijke positie vergat het hoofd koel te houden en rakelings over de kruising mikte. Ook na rust golfde het spel op en neer. Blaswich had een goede redding in huis op een schot van Musaba en ook Marco Rente weerhield de aanvaller van Heerenveen van scoren met een voortreffelijke sliding. Aan de overkant was Laursen het dichtst bij de gelijkmaker. De buitenspeler trok vanaf de rechterkant van het veld naar binnen en zocht de verre hoek, maar zag zijn poging via de onderkant van de lat terug het veld in stuiteren.

In de slotfase ging Heracles nadrukkelijk op jacht naar de gelijkmaker, waardoor meer ruimte ontstond voor de ploeg van Jansen. Het leidde tien minuten voor tijd tot de enige treffer van de wedstrijd. Joey Veerman pikte de bal op bij Siem de Jong en haalde doeltreffend uit met een schot in de rechterhoek. Het betekende de derde treffer van het seizoen voor de middenvelder. Even daarvoor schoot Noah Fadiga in de handen bij Mous en eindigde een schot van Delano Burgzorg rakelings naast. Voor Heracles betekende het pas de derde nederlaag van het seizoen in eigen huis, nadat eerder werd verloren van PSV en NEC.