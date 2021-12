Napoli is het helemaal kwijt en ziet Atalanta spectaculair terugkomen

Zaterdag, 4 december 2021 om 22:39 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:44

Atalanta heeft Napoli zaterdagavond in de Serie A in een vermakelijk duel op de tweede competitienederlaag van het seizoen getrakteerd: 2-3. Dries Mertens was trefzeker, maar de aanvaller moest toezien hoe de bezoekers de wedstrijd via Merih Demiral en Remo Freuler opnieuw kantelden. Napoli verspeelt voor de vierde keer in vijf duels punten en is de koppositie inmiddels kwijt aan AC Milan. Atalanta staat op de vierde plek nog maar twee punten achter nummer drie Napoli.

De laatste nederlaag van Atalanta in competitieverband dateerde van 3 oktober, toen er met 2-3 werd verloren van AC Milan. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini bleef hierna acht Serie A-duels op rij ongeslagen. Met Marten de Roon in de basis en Hans Hateboer en Teun Koopmeiners op de bank, kenden de bezoekers in Napels een droomstart. Duván Zapata werd de diepte ingestuurd en legde de bal vervolgens terug op de rand van het zestienmetergebied, waar Ruslan Malinovskyi beheerst en hard via de onderkant van de lat binnenschoot: 0-1.

Napoli leek niet lang nodig te hebben om de vroege tik te verwerken, want Hirving Lozano kreeg een uitgelezen mogelijkheid om de thuisploeg weer naast Atalanta te zetten. De Mexicaanse aanvaller slaagde er echter niet in om een strakke voorzet bij de tweede paal binnen te glijden. Via Davide Zappacosta en Zapata deelde Atalanta enkele speldenprikken uit, maar de goal viel vervolgens juist aan de andere kant. Kévin Malcuit zette vanaf de rechterflank voor, waarna Mertens de bal slim teruglegde op Piotr Zielinski. De middenvelder schoot van dichtbij tegen José Luis Palomino, maar in de rebound was het wel raak: 1-1.

Dekselse Dries ?? Wie anders dan Dries Mertens schiet zichzelf weer op het scorebord: 2-1 ??#ZiggoSport #SerieA #NapoliAtalanta pic.twitter.com/3PyzSzqRdS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 4, 2021

Koud uit de kleedkamer was het Napoli dat op voorsprong. Malcuit stuurde Mertens fraai met de buitenkantvoet de diepte in. De aanvaller bleef uiterst koel oog in oog met doelman David Ospina: 2-1. Atalanta wilde de rug zo snel mogelijk rechten en kreeg hier ook een goede kans toe. Joakim Maehle vond Zapata, die ongedekt op de buitenkant van de paal kopte. Het bleef op dat moment bij een waarschuwing, maar halverwege de tweede helft was gelijkmaker alsnog een feit. Demiral werd over het hoofd gezien door de defensie van Napoli, bedacht zich niet en schoot hard binnen: 2-2.

Atalanta gaat gewoon door ?? Remo Freuler met de 3-2 voor de bezoekers ??#ZiggoSport #SerieA #NapoliAtalanta pic.twitter.com/9J8DbDwdXB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 4, 2021

De stand was weer vijf minuten in evenwicht, toen Atalanta voor de tweede keer deze avond op voorsprong kwam. Josip Ilicic hield het overzicht, gaf breed op Freuler, die met een lage schuiver Ospina passeerde: 2-3. Napoli bleek in de slotfase vervolgens niet bij machte om nog een punt uit het vuur te slepen.