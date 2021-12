Bellingham: ‘Wat verwacht je van iemand die bekend is van matchfixing?’

Zaterdag, 4 december 2021 om 21:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:40

Jude Bellingham heeft zaterdagavond vernietigend uitgehaald naar scheidsrechter Felix Zwayer. De middenvelder van Borussia Dortmund kan zich totaal niet vinden in de beslissende strafschop die de arbiter gaf aan Bayern München (2-3) en rakelt het verleden van de leidsman op. "Wat verwacht je anders, als je de grootste wedstrijd van Duitsland geeft aan iemand die eerder matchfixing deed?", aldus Bellingham voor de camera van Viaplay.

Bellingham doelt op een matchfixingzaak uit 2005 waar Zwayer bij betrokken was. Laatstgenoemde nam destijds een steekpenning van 300 euro aan om er als grensrechter voor te zorgen dat 2. Bundesliga-club Wuppertaler SV niet zou verliezen. Zwayer werd door de Duitse voetbalbond voor zes maanden uitgesloten. De schorsing werd aanvankelijk geheim gehouden, maar kwam jaren later alsnog naar buiten dankzij de Duitse krant Die Zeit.

BELLINGHAM: – You give a referee that has match fixed before, the biggest game in Germany, what do you expect? (@JanAageFjortoft) pic.twitter.com/H5yU9hz6PT — Viaplay Fotball (@ViaplayFotball) December 4, 2021

Het moment waar Bellingham zo boos over was speelde zich af in de 77ste minuut van de topper tegen Bayern. Bij een 2-2 stand kreeg Mats Hummels de bal ongelukkig tegen de arm in een kopduel, waarna Zwayer een penalty aan Bayern gaf. "Voor mij was het geen penalty, weet je", aldus Bellingham. "Hij keek niet eens naar de bal, hij was aan het strijden om erbij te kunnen komen. De bal raakte hem, terwijl hij niet eens naar de bal kijkt. Maar weet je, je kan naar nog veel meer beslissingen in de wedstrijd kijken."

Ook Erling Braut Haaland liet na afloop van zich horen. "Ik denk dat de arbitrage een schandaal is", aldus de spits van Dortmund, die het tweede doelpunt van zijn elftal maakte. Haaland vond dat BVB zelf een strafschop had moeten krijgen vanwege een duw van Lucas Hernández op Marco Reus. "Ik vroeg aan de scheidsrechter waarom hij niet naar de zijlijn ging om zelf te kijken. Hij zei op arrogante toon: 'Dat is niet nodig.' Nee, ik moet nu een beetje kalmeren..."