Schmidt: ‘Hij is heel compleet en heeft zich in 1,5 jaar geweldig ontwikkeld’

Zaterdag, 4 december 2021 om 21:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:09

Roger Schmidt was na afloop van de klinkende overwinning van PSV tegen FC Utrecht (4-1) opgetogen. De trainer van de Eindhovenaren had voor de camera van ESPN speciale aandacht voor Olivier Boscagli, die volgens hem een cruciale rol speelde in de wedstrijd door na rust op het middenveld te gaan spelen. "Soms is Olivier ook heel belangrijk als een middenvelder", aldus Schmidt.

Boscagli begon centraal achterin, maar kreeg direct na rust een rol op het middenveld, toen Armando Obispo het veld in werd gebracht voor Carlos Vinícius. "Ik denk dat het vandaag een goede aanpak was, omdat we wat problemen hadden met druk zetten en de ruimtes in onze verdediging", legde Schmidt die keuze uit. "Ik denk dat het een goede wijziging was om drie centrale middenvelders op te stellen en de ruimtes beter te beheersen. Zo konden we ook meer counteraanvallen uitvoeren."

Schmidt is sowieso gelukkig met de multifunctionele Boscagli. "Hij kan ook als een centrumverdediger belangrijk zijn. Hij heeft zich de laatste anderhalf jaar uitstekend ontwikkeld, daar ben ik heel blij mee. Hij is een hele goede voetballer, heel compleet, zowel aan de bal als in de verdediging. En wanneer hij op het middenveld speelt kan hij meer beslissende ballen vooruit spelen dan als centrumverdediger."

Ook Ritsu Doan maakte indruk, door vlak na rust van rechts naar binnen te dribbelen en de korte hoek te vinden. "Niet alleen Ritsu, alle spelers doen het goed", aldus Schmidt, die niet kon zeggen of Doan door de rentree van Noni Madueke weer naar de bank zal verhuizen. "De spelers bepalen uiteindelijk zelf of ze spelen of niet, dat doe ik niet. Ik beoordeel wat ze doen op de training en tijdens de wedstrijden."

Schmidt werd ook gevraagd naar de statistieken van Joël Drommel, die het slechtste reddingpercentage (23 procent) van alle eerste doelmannen in de Eredivisie heeft. "Het is goed om de statistieken in de gaten te houden, maar ik vertrouw vooral op wat ik zie in het veld", aldus de coach. "Joël is zich nog steeds aan het ontwikkelen, hij heeft de ervaringen van het maken van fouten ook nodig om aan de druk te wennen. Dat is een onderdeel van het keepersvak, dat je altijd onder druk staat, zeker als je bij PSV speelt. Soms krijg je maar één schot op doel en als je dan een fout maakt, kan het puntenverlies veroorzaken."