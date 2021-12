Vitesse zet SC Cambuur mede met prachtgoals Tronstad terug op aarde

Zaterdag, 4 december 2021 om 20:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:46

Vitesse heeft zaterdagavond hard uitgehaald tegen SC Cambuur. De ploeg van Thomas Letsch walste met grote overtuiging over de Friezen heen en voerde de productie flink op: 1-6. De mooiste doelpunten kwamen op naam van Sondre Tronstad, die van afstand twee ballen in de kruising joeg. Cambuur verliest na vier zeges op rij weer eens en blijft op plek vijf één punt voor achtervolger Vitesse. Voor de Arnhemmers was de wedstrijd een uitstekende generale, want donderdag zijn tegen NS Mura opnieuw veel doelpunten nodig om overwintering in de Conference League op eigen kracht af te dwingen.

Voorafgaand aan de wedstrijd maakte Vitesse bekend dat Jeroen Houwen voortaan het vertrouwen onder de lat krijgt in plaats van Markus Schubert, die ook ziek is. Een klein half uur hield Cambuur het vol, totdat Tronstad de bal vanbuiten het strafschopgebied pardoes in de kruising knalde: 0-1. Daarna ging het hard en had Luïs Openda twee enorme kansen nodig om te scoren. Dat gebeurde in de dertigste minuut, toen de aanvaller van links naar binnen dribbelde en droog in de korte hoek raak schoot: 0-2.

?? Sonny Stevens gaat gruwelijk in de fout door de bal uit zijn handen te laten vallen... ?? ?? ESPN #?? #CAMVIT pic.twitter.com/LnhjuBa1NH — ESPN NL (@ESPNnl) December 4, 2021

Openda leverde enkele minuten later een prachtige pass af op Daan Huisman, die oog in oog met Sonny Stevens net naast schoot. In de 36ste minuut kwam de 0-3 van Vitesse er alsnog, toen Thomas Buitink door Maximilian Wittek werd gelanceerd. Buitink moest enigszins naar links uitwijken in het strafschopgebied en tikte uiteindelijk uit een lastige hoek binnen. Cambuur deed nog voor rust iets terug. Een vrije trap van Robin Maulun werd doorgekopt door Erik Schouten en binnengegleden door Marco Tol: 1-3.

Het hield Cambuur in de wedstrijd, maar daar maakte Tronstad vier minuten na rust een eind aan. De middenvelder herhaalde zijn kunststukje uit de eerste helft en vond van afstand prachtig de kruising: 1-4. Een enorme blunder van Stevens maakte het voor Cambuur nog erger. De doelman liet een makkelijke vangbal zomaar glippen, waardoor Openda die kon intikken: 1-5. Een schitterend uitgespeelde counter van Vitesse betekende in de 79ste minuut het slotakkoord. Riechedly Bazoer lanceerde Openda, die niet zelfzuchtig was en een niet te missen kans bood aan Nikolai Baden Frederiksen: 1-6.