Bernardo Silva bezorgt oppermachtig City eerste koppositie van het seizoen

Zaterdag, 4 december 2021 om 20:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:30

Manchester City heeft zaterdagavond de koppositie in de Premier League veroverd. De ploeg van manager Josep Guardiola zegevierde op bezoek bij Watford met 1-3. De thuisploeg werd bij vlagen zoek gespeeld en zag hoe Raheem Sterling en Bernardo Silva voor de treffers zorgden. Het is voor het eerst dit seizoen dat City aan kop gaat in Engeland. De ploeg profiteert optimaal van het puntenverlies van Chelsea, dat eerder op de dag niet voorbij West Ham United kwam (3-2).

Guardiola trad niet op volle oorlogssterkte aan en liet onder meer Kevin De Bruyne vanaf de bank beginnen. Ook Riyad Mahrez moest genoegen nemen met een rol als invaller. City ondervindt doorgaans weinig moeite in wedstrijden tegen Watford en bleef in de laatste achttien ontmoetingen ongeslagen. Ook ditmaal was er geen vuiltje aan de lucht voor de regerend landskampioen en werd de ban al na vier minuten gebroken, toen Sterling van dichtbij kon inkoppen op aangeven van Phil Foden. City was in de eerste helft heer en meester en kreeg via Sterling en Jach Grealish mogelijkheden om de score uit te bouwen, maar slaagde daar niet in.

Bernardo Silva met de tweede voor City ?? Een zware opgave voor Watford en Claudio Ranieri ??#ZiggoSport #PremierLeague #WATMCI pic.twitter.com/6lzMIOUMld — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 4, 2021

Bernardo Silva deed dat na een half uur spelen wel, toen hij de bal na een combinatie met Ilkay Gündogan gelukkig voor de voeten kreeg en doelman Daniel Bachmann voor de tweede keer kansloos liet. City denderde er met name over de rechterkant veelvuldig overheen en bracht daarmee Sterling in stelling, die Danny Rose een rampzalige avond bezorgde. Het viel de buitenspeler van City te verwijten dat hij niet het overzicht behield, daar hij meerdere keren in kansrijke positie voor eigen succes ging. Ook in het tweede bedrijf waren het de bezoekers die domineerden. Een schot van Foden eindigde op de paal en Gündogan mikte over op aangeven van Sterling.

Wat een treffer ?? Bernardo Silva met zijn tweede en de 3-0 voor Manchester City ??#ZiggoSport #PremierLeague #WATMCI pic.twitter.com/6OhqTcSMao — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 4, 2021

De definitieve nekslag volgde na ruim een uur spelen, toen Kyle Walker de bal bij Bernardo Silva bediende en laatstgenoemde met een voortreffelijke uithaal de linkerbovenhoek vond: 0-3. Nadat Grealish niet veel later de lat raakte, bracht Guardiola Kevin De Bruyne binnen de lijnen voor Gündogan. De middenvelder drukte meteen zijn stempel, maar moest toezien hoe de thuisploeg uit het niets tot scoren kwam. In twee instanties wist Cucho Hernández de bal langs Ederson te krijgen. Even leek de marge zelfs naar één getild te worden door Jushua King, maar zijn inzet op aangeven van Hernández ging een meter naast.