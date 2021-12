Atlético geeft het in tien minuten helemaal weg en morst opnieuw punten

Zaterdag, 4 december 2021 om 20:27 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:38

Atlético Madrid is zaterdagavond in LaLiga in blessuretijd tegen een dure nederlaag aangelopen tegen Real Mallorca. Matheus Cunha zette de ploeg van trainer Diego Simeone nog op voorsprong, maar dankzij Franco Russo en Takefuso Kubo zorgden de bezoekers voor een verrassende comeback: 1-2. Door de nederlaag staat Atlético vierde met 29 punten uit 15 duels, terwijl Mallorca de twaalfde plaats bezet met 19 punten uit 16 wedstrijden. Dinsdag speelt Atlético de cruciale laatste groepswedstrijd van de Champions League op bezoek bij FC Porto.

De start van Atlético Madrid was veelbelovend te noemen. Het eerste gevaar werd gecreëerd door Marcos Llorente. Cunha, Antoine Griezmann en Koke kwamen echter allemaal net te kort om een voorzet van de middenvelder binnen te lopen. De thuisploeg controleerde het duel en via Ángel Correa en Renan Lodi werd de druk al snel opgevoerd. Mallorca bleek lange tijd onmachtig in aanvallend opzicht, maar met een half uur op de klok was het plots dicht bij de openingstreffer, toen Abdón Prats zijn afstandsschot van een meter of twintig net naast de rechterpaal zag belanden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voor Mallorca was dit het sein om wat uit de schulp te kruipen. Via Kang-in Lee kwamen de bezoekers er tweemaal in korte tijd gevaarlijk uit. Eerst dwong de aanvallende middenvelder Jan Oblak tot een uiterste reflex, nadat hij ruimte voor zichzelf had gemaakt in het strafschopgebied. Niet veel later was hij gevaarlijk met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied. Door de kansen kreeg de ploeg van trainer Luis García meer vertrouwen. Desondanks zochten beide ploegen na een enerverende eerste helft met een gelijke stand de kleedkamers op. Na de rust nam Atlético de controle over de wedstrijd weer over, al bleven grote kansen voor de ploeg van Simeone uit.

Halverwege de tweede helft slaagde de thuisploeg erin om toch de ban te breken. Manu Sánchez zette sterk door over de rechterflank en vond Cunha met een voorzet op maat. De aanvaller trapte eerst van dichtbij mis, maar wist daarna al zittend alsnog de openingstreffer binnen te werken: 1-0. Atlético maakte na het bevrijdende doelpunt geen aanstalten om de voorsprong uit te breiden. Mallorca leek niet het geloof te hebben om terug in de wedstrijd te komen, maar tien minuten voor tijd was de gelijkmaker toch een feit. Lee vond met een vrije trap Russo, die Oblak het nakijken gaf met een kopbal in de lange hoek: 1-1. In blessuretijd was de verrassende comeback zelfs compleet. De buitenspelval van de thuisploeg mislukte, waarna Kubo een vrije doortocht naar Oblak had. De vleugelspeler faalde oog in oog met de doelman van Atlético niet: 1-2.