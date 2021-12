Xavi richt zich na eerste nederlaag als trainer van Barça tot Depay

Zaterdag, 4 december 2021

Xavi heeft zaterdagmiddag zijn eerste nederlaag geleden als trainer van Barcelona. De Catalanen waren in eigen huis niet opgewassen tegen Real Betis, dat met 0-1 zegevierde. Memphis Depay begon in de basis bij Barça, maar wist zich niet te onderscheiden. Na afloop van het duel richtte Xavi zich in het bijzonder tot de aanvaller, die in de ogen van zijn oefenmeester het spel vaker simpel moet houden. Frenkie de Jong en Luuk de Jong vielen in de tweede helft in; Sergiño Dest speelde net als Depay de volledige wedstrijd.

Xavi vermoedt dat de 66.520 toeschouwers ondanks de nederlaag het Camp Nou met een trots gevoel hebben verlaten. "Ik denk het wel", zei hij na afloop. "We moeten alleen slimmer zijn en het spel dan stilleggen", doelde Xavi op de tegentreffer. Barça werd een kwartier voor tijd geklopt, toen Juanmi aan het einde stond van een vlijmscherpe tegenaanval. "Op zo'n manier een goal incasseren kan niet. Al zijn we vandaag te hard afgestraft. We speelden eigenlijk op ons best in de fase dat het doelpunt viel. We moeten agressiever worden in de aanval. We waren defensief solide en hadden dus een goede fase in de tweede helft, toen hadden we toe moeten slaan."

Vanaf de kant zag Xavi toe hoe Depay maar moeilijk in de wedstrijd kwam. De Nederlander creëerde amper kansen, terwijl Barcelona in grote gedeelten van de tweede helft de controle over de wedstrijd had. "We moeten Memphis helpen te leren begrijpen wanneer hij een ruimte moet aanvallen en wanneer hij een derde speler in de combinatie moet betrekken", plaatste Xavi een punt van verbetering. "Hij helpt ons goed door te zoeken naar ruimtes en los te komen van zijn verdediger, maar we moeten agressiever zijn in het aanvalsspel en het onszelf ook niet te moeilijk maken."

Woensdag wacht voor Barcelona de volgende loodzware test, als op bezoek bij Bayern München de knock-outfase van de Champions League moet worden bereikt. De ploeg van Xavi staat momenteel tweede in Groep E met zeven punten, twee punten meer dan nummer drie Benfica. De Portugezen nemen het in eigen huis op tegen hekkensluiter Dynamo Kiev, waardoor voor Barcelona vermoedelijk alleen een overwinning volstaat. "Hopelijk heeft dit geen invloed op die wedstrijd. We moeten vechten als beesten om de knock-outfase te bereiken", aldus Xavi.

"Bij Barcelona speel je continu finales. We moeten er met iedereen voor zorgen dat het team opvrolijkt en herstelt voor woensdag. Ik acht mijn elftal in staat om te winnen van Bayern. Dat moet het eerste doel zijn. We hebben geen andere keuze. We zijn afhankelijk van onszelf. We gaan naar een van de beste ploegen ter wereld, maar vertrouwen op onze eigen kracht om een goed resultaat neer te zetten. We zijn ons ervan bewust dat een belangrijke rol is weggelegd voor de voorbereiding. We moeten dominant zijn. We moeten de bal hebben en zorgen dat we in het spel komen."