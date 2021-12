Dumfries duwt Mourinho met eerste treffer voor Inter dieper in de problemen

Zaterdag, 4 december 2021 om 19:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:54

Internazionale heeft AS Roma en José Mourinho zaterdagavond in de Serie A getrakteerd op een kansloze nederlaag. De eindstand werd voor rust al bepaald dankzij treffers van Hakan Çalhanoglu, Edin Dzeko en Denzel Dumfries: 0-3. Voor de Nederlandse vleugelverdediger was het zijn eerste doelpunt in het shirt van Inter. Door de zege komt de ploeg van trainer Simone Inzaghi op 37 punten en bedraagt de achterstand op koploper AC Milan nog één punt. AS Roma blijft met 25 punten uit 16 duels steken op een vijfde plaats.

Inzaghi had bij Inter een basisplaats ingeruimd voor Dumfries, terwijl Rick Karsdorp het Serie A-duel namens de bezoekers moest missen vanwege een schorsing. Binnen een kwartier was de voorsprong voor Inter een feit, waarbij moet worden gezegd dat de verdediging van de Romeinen er niet goed uit zag. Çalhanoglu draaide een hoekschop in één keer binnen, nadat Nicolò Zaniolo tevergeefs probeerde weg te koppen bij de eerste paal en Rui Patrício de bal vervolgens door zijn benen zag gaan: 0-1.

Oud Roma-spits Edin Džeko met de tweede alweer voor Inter ?? Kunnen de Romeinen zich herpakken? ??#ZiggoSport #SerieA #RomaInter pic.twitter.com/zkurXakZHN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 4, 2021

I Nerazzurri hadden het betere van het spel en wisten de marge halverwege de eerste helft al te verdubbelen. Na een vlotlopende aanval tussen Joaquín Correa en Alessandro Bastoni, werd Çalhanoglu gevonden in het zestienmetergebied. De middenvelder legde de bal breed op Dzeko, die zijn voormalig werkgever dieper in de problemen bracht: 0-2.

AS Roma werd compleet overlopen en mocht Patrício bedanken dat de schade binnen het half uur beperkt bleef. De doelman had een sterke redding in huis op een doelpoging van Dzeko en zag vervolgen hoe de Bosnische spits net over kopte.

De tegenvallende ploeg van Mourinho dacht terug in de wedstrijd te komen, maar rekende buiten Dumfries. De verdediger gooide zich voor een inzet van dichtbij van Matías Viña en voorkwam daarmee de aansluitingstreffer. Diezelfde Dumfries gooide de wedstrijd in de tegenaanval in het slot. Bastoni slingerde de bal het strafschopgebied in, waarna de verdediger de bal met een snoekduik bij de tweede paal hard tegen de touwen kon koppen: 0-3. Inter hoefde, gesteund door de comfortabele voorsprong, na rust niet op jacht naar de 0-4, terwijl Roma niet bij machte was om de spanning in de wedstrijd terug te brengen. De toeschouwers in het Stadio Olimpico kregen hierdoor een slaapverwekkende tweede helft voorgeschoteld.