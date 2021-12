Controversieel besluit Cüneyt Çakir brengt Galatasaray nieuwe schade toe

Zaterdag, 4 december 2021 om 19:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:28

Galatasaray is er zaterdagavond voor de vierde keer op rij niet in geslaagd om te winnen in de Süper Lig. De ploeg van Fatih Terim leek tegen Altay op weg naar de winst, maar kreeg door een controversiële strafschop gegeven door Cüneyt Çakir de late gelijkmaker om de oren: 2-2. Galatasaray blijft steken op een teleurstellende zesde plaats.

Na ruim een kwartier kwam Galatasaray, met Patrick van Aanholt in de basis en Ryan Babel pas in blessuretijd inviel, verrassend op achterstand. Leandro Kappel passte naar Cesar Pinares, die in het drukke strafschopgebied ruimte voor zichzelf creëerde om de bal laag binnen te plaatsen: 0-1. Gala was daarna oppermachtig en Mohamed Mustafa tikte de bal na een lage voorzet van Patrick van Aanholt op de paal. Halil Dervisoglu wist na ruim een half uur wél binnen te tikken, nadat Sofiane Feghouli vanaf de achterlijn een lage bal voor bracht: 1-1.

Kort na rust werd Galatasaray opnieuw tweemaal dreigend. Feghouli kon een kopbal van heel dichtbij niet richting het doel sturen, terwijl Dervisoglu in kansrijke positie op het laatste moment geblokt werd. De thuisploeg forceerde de voorsprong via een hoekschop van Patrick van Aanholt, die elf minuten voor tijd werd in gekopt door Mbaye Diagne: 2-1. In de slotfase kreeg Altay een strafschop, nadat de bal van dichtbij tegen de arm van Berkan Kutlu werd gekopt. Çakir gaf de penalty in eerste instantie niet en nam uitgebreid de tijd om de beelden te bekijken. Daouda Bamba schoot de gelijkmaker binnen.