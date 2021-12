Barcelona incasseert voor eigen publiek eerste nederlaag onder Xavi

Zaterdag, 4 december 2021

Xavi heeft voor het eerst een wedstrijd verloren als trainer van Barcelona. Na twee opeenvolgende overwinningen in LaLiga verloor de grootmacht zaterdag met 0-1 van Real Betis. Daardoor blijft Barcelona op de zesde plek staan, terwijl Real Betis naar de derde plek stijgt. Barcelona kende een slechte generale repetitie voor het beslissende Champions League-duel met Bayern München van woensdag. Frenkie de Jong en Luuk de Jong vielen in de tweede helft in; Memphis Depay en Sergiño Dest speelden negentig minuten.

In de eerste twee competitiewedstrijden onder leiding van Xavi ontbrak het Barcelona niet aan geluk, maar dat was wel het geval tegen Real Betis. De thuisploeg groeide immers in de tweede helft, maar kreeg elf minuten voor tijd toch een tegentreffer. Juanmi, vorige week al goed voor een hattrick tegen Levante (3-1 zege), fungeerde als eindpunt van een tegenaanval. Sergio Canales stormde vanaf de rechterflank op, passeerde de ingevallen Frenkie de Jong in het strafschopgebied en bediende Cristian Tello. Die vond Juanmi aan zijn linkerzijde en de buitenspeler schoof de bal beheerst in de rechterhoek.

Juanmu was in 2015 namens Málaga al eens de matchwinner in het Camp Nou bij een 0-1 zege en herhaalde dat kunststukje dus; Barcelona was vrij onmachtig in de laatste tien minuten van de wedstrijd. Acht minuten voor tijd werd Luuk de Jong binnen de lijnen gebracht om een ommekeer te forceren, zijn eerste speelminuten onder de nieuwe trainer Xavi, maar het samenspel van Barcelona op de vijandelijke helft verliep een stuk stroever dan vóór de 0-1. In grote gedeelten van de tweede helft had Barcelona de controle over de wedstrijd en werd Real Betis teruggedrongen, maar daar kocht de thuisploeg niets voor.

Over de eerste helft was Xavi vermoedelijk ook niet tevreden, want daarin was het veldspel nog minder slagvaardig. Barcelona vuurde alleen twee doelpogingen af in de eerste elf minuten, allebei van de verrassende basisklant Philippe Coutinho. Het restant van de eerste helft was ondermaats; het uitvallen van Gavi, mogelijk door een hersenschudding nadat hij een bal in het gezicht kreeg, vormde eveneens een domper. Kort na de pauze werd een treffer van Juanmi afgekeurd wegens buitenspel; zijn geldige goal viel dus in minuut 79. Barcelona laat daardoor na om de zesde plaats over te nemen van Rayo Vallecano. Real Betis blijft zich manifesteren in de top van LaLiga en boekte de eerste uitoverwinning op Barcelona in competitieverband sinds mei 1998.

Barcelona in de problemen ?? Juanmi schiet Real Betis op voorsprong en er is niet veel tijd meer.. ?#ZiggoSport #LaLiga #BarcaBetis pic.twitter.com/rXGrcJoCcC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 4, 2021