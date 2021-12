Thomas Letsch grijpt na nieuwe blunder keihard in bij Vitesse

Zaterdag, 4 december 2021 om 18:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:04

Markus Schubert is zijn plek onder de lat bij Vitesse kwijt. Thomas Letsch geeft zaterdagavond tijdens het uitduel met SC Cambuur de voorkeur aan Jeroen Houwen, zo blijkt uit de opgegeven opstelling van de trainer. De wedstrijd begint om 18.45 uur in het Cambuurstadion.

Schubert zit in Friesland ook niet op de reservebank, omdat de Duitse doelman ziek is. Dat staat echter los van de keuze van Letsch om Houwen in het doel te zetten, zo melden de Arnhemmers op de clubwebsite. De club nam Schubert afgelopen zomer over van Schalke 04 om Remko Pasveer te doen vergeten, maar de goalie kon in GelreDome totaal niet overtuigen.

Afgelopen zondag ging Schubert opzichtig in de fout tegen AZ (0-0), door de bal recht op Vangelis Pavlidis te schieten. De spits van AZ scoorde daardoor, maar had de bal tegen de hand gekregen en werd daarom teruggefloten. Schubert blunderde begin november ook tegen FC Utrecht (2-1 zege) door een hoge bal uit de handen te laten glippen. Eerder in het seizoen wist de doelman bovendien niet te voorkomen dat Mats Seuntjens van Fortuna Sittard een hoekschop ineens binnen draaide.

Letsch geeft voorlopig dus het vertrouwen aan Houwen. Het jeugdexponent van Vitesse stond dit seizoen twee keer eerder in de basis, omdat Schubert toen respectievelijk geblesseerd en geschorst was. Dat was in de competitiewedstrijd tegen Feyenoord (2-1 winst) en het Conference League-duel met Stade Rennes (3-3). Houwen zit sinds 2017 bij de A-selectie van Vitesse en fungeerde sindsdien meestal als reservekeeper.

Opstelling Vitesse: Houwen; Dasa, Doekhi, Bazoer, Rasmussen, Wittek; Tronstad, Gboho; Buitink, Openda, Huisman