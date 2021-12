Origi brengt Liverpool en blunderende Jota in minuut 94 in extase

Zaterdag, 4 december 2021 om 17:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:19

Liverpool heeft zaterdagmiddag de koppositie in de Premier League veroverd. De ploeg van manager Jürgen Klopp kroop op bezoek bij Wolverhampton Wanderers door het oog van de naald door een treffer diep in blessuretijd van Divock Origi: 0-1. Door de zege klimt Liverpool, dat nu 34 punten heeft uit 15 duels, over Chelsea heen. The Blues verloren eerder op de dag bij West Ham United met 3-2. Newcastle United verzekerde zich met een 1-0 zege op Burnley van de eerste driepunter van het seizoen en doet de laatste plaats daarmee over aan Norwich City.

Wolverhampton Wanderers - Liverpool 0-1

Liverpool wist bij aanvang van het duel met the Wolves dat het bij een overwinning de koppositie zou overnemen van Chelsea. In het eerste bedrijf was daar echter weinig van te merken. De ploeg van Klopp had moeite om de defensie van de thuisploeg kapot te spelen en dook pas na een half uur spelen voor het eerst gevaarlijk op voor het doel van José Sá. Diogo Jota had de bal voor het inkoppen op aangeven van Trent Alexander-Arnold, maar had zijn vizier niet op scherp en zag zijn inzet rakelings langs de linkerpaal gaan. Het was de eerste en enige keer voor rust dat de bezoekers gevaar wisten te stichten.

In het tweede bedrijf kwamen the Reds beduidend beter voor de dag. Een schot van Thiago Alcântara kon worden gepakt door José Sá, die even later met een goed ingreep een nieuwe aanval van Liverpool onschadelijk maakte. Na een uur spelen was hij wel gezien, toen hij compleet langs de bal trapte en Jota een vrije doortocht gunde. De jarige aanvaller had de hoek voor het uitkiezen met twee spelers van Wolverhampton op de lijn, maar schoot keihard door het midden op het lichaam van Coady. Jota leek daarmee de grote schlemiel van de middag te worden, daar de 0-0 stand tot de 94ste minuut op het bord bleef staan. Invaller Origi bracht Liverpool echter alsnog in extase, toen de spits op aangeven van Mohamed Salah raak schoot uit de draai: 0-1.

Newcastle United - Burnley 1-0

Met zeven gelijke spelen uit de eerste veertien Premier League-duels bungelde Newcastle United voor aanvang van het duel met Burnley onderaan. Tegen de directe concurrent kwam het eerste gevaar van de bezoekers, toen Jóhann Berg Gudmundsson op doelman Martin Dúbravka stuitte. Op slag van rust waren the Magpies wel trefzeker. Callum Wilson kreeg de bal na een rebound voor de voeten en schoot raak door het midden: 1-0. In het tweede bedrijf drong Burnley wel aan op jacht naar de gelijkmaker, maar was het ongelukkig in de afronding. Jay Rodriguez dacht de score vijf minuten voor tijd gelijk te trekken, maar werd teruggevlagd vanwege buitenspel en zag zijn treffer worden afgekeurd.

Southampton - Brighton & Hove Albion 1-1

Brighton had de voorgaande tien officiële wedstrijden niet gewonnen en het leek er zelden op dat aan die reeks een eind zou komen op St Mary’s. Integendeel: Southampton domineerde in de eerste helft met agressief voetbal, hoefde achterin weinig gevaar toe te staan en beloonde zichzelf met een doelpunt van Armando Broja. De voormalig aanvaller van Vitesse werd na 28 minuten gelanceerd door een kopbal van Nathan Redmond, kapte Shane Duffy uit en rondde beheerst af. Kort na de pauze liet Broja een goede kans op zijn tweede doelpunt liggen. Gaandeweg de tweede helft kreeg Brighton meer grip op de wedstrijd. Veltman stond nog aan de basis van een grote kans voor Neal Maupay, maar keeper Alex McCarthy bracht redding. In de achtste van de tien minuten aan blessuretijd, het gevolg van een blessurebehandeling bij Leandro Trossard, sloeg Maupay alsnog toe met een inzet van dichtbij: 1-1.