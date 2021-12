Schick scoort vier keer bij 7-1 overwinning op historisch slechte hekkensluiter

Zaterdag, 4 december 2021 om 17:23 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:33

Bayer Leverkusen heeft zaterdag de grootste competitiezege van de eeuw geboekt. De ploeg van trainer Gerardo Seoane veegde zaterdag de vloer aan met Greuther Fürth, dat een 7-1 nederlaag incasseerde. Patrik Schick was in de tweede helft liefst viermaal trefzeker en is de eerste speler ooit die namens Leverkusen vier keer scoort in een Bundesliga-wedstrijd. Greuther Fürth leed de twaalfde nederlaag op rij, een negatief record in de geschiedenis van de Bundesliga. Die Werkself staat met 27 punten op de derde plek in de Bundesliga. TSG Hoffenheim won met 3-2 van Eintracht Frankfurt en neemt de vierde plaats in.

Bayer Leverkusen - Greuther Fürth 7-1

Met Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) en Jetro Willems (Greuther Fürth) stonden er twee Nederlandse vleugelverdedigers op het veld; Daley Sinkgraven zat bij de thuisploeg op de bank, terwijl Mitchel Bakker, Timothy Fosu-Mensah (beiden Leverkusen), Justin Hoogma en Nick Viergever (beiden Greuther Fürth) allemaal geblesseerd zijn. Amine Adli opende de score door een voorzet van Moussa Diaby op acrobatische wijze te verlengen, waarna Edmond Tapsoba met een kopbal uit een indraaiende vrije trap van Florian Wirtz voor de 2-0 zorgde. Twee spelers van Greuther Fürth gingen in het getouwtrek naar de grond, maar het doelpunt was geldig.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Jeremy Dudziak bracht de spanning terug met een laag, diagonaal schot dat via de binnenkant van de paal in het doel vloog. Op slag van rust nam Leverkusen echter weer een marge van twee doelpunten. Piero Hincapié ontving de bal aan de zijkant van het strafschopgebied van Schick en zocht de rechterhoek uit; keeper Marius Funk greep niet overtuigend genoeg in. Schick maakte er na de pauze zelf 4-1 van met een inzet rond de strafschopstip: hij kon vrij uithalen na een strakke pass van Adli. Het was zijn eerste van liefst vier doelpunten in de tweede helft.

De spits uit Tsjechië sloeg nog van dichtbij toe na voorbereidend werk van Diaby, maakte er 6-1 van uit een rebound nadat een schot van Karim Bellarabi uiteenspatte op de lat én schoof de bal in de linkerhoek na een steekpass van Wirtz. Door zijn vierklapper staat Schick plots op de tweede plek van de topscorersranglijst met twaalf goals; Robert Lewandowski maakte er veertien. Greuther Fürth was al de eerste Bundesliga-club ooit die slechts een punt overhield aan de eerste elf duels, maar staat na veertien optredens nog op hetzelfde puntenaantal.

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 3-2

Eintracht zette de afgelopen weken de weg omhoog in met drie opeenvolgende overwinningen en leek die vorm door te trekken tegen Hoffenheim. Rafael Borre maakte na een klein kwartier de 0-1 met een harde kopbal na een voorzet van Jesper Lindström. Nog voor de pauze rechtte Hoffenheim echter de rug: Dennis Geiger trok de stand gelijk met een heerlijk afstandsschot van circa 22 meter en Georginio Rutter kon zes minuten later van dichtbij toeslaan uit een rebound. Een van richting veranderd schot van Diadie Samassekou betekende na de pauze de 3-1; het werd nog 3-2 via Gonçalo Paciência, maar daar bleef het bij.

1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg 3-0

In een tamelijk krankzinnige openingsfase nam Mainz binnen vier (!) minuten een dubbele voorsprong. Eerst vergat de defensie van Wolfsburg om Jonathan Burkardt in de as van het veld te dekken, waarna de spits van Mainz beheerst binnen schoot: 1-0. Kort daarna probeerde Anton Stach het met een schot van achttien meter. Doelman Pavao Pervan ging in de fout en wist de houdbare bal niet te keren: 2-0. Wolfsburg probeerde het nog wel, maar slaagde er totaal niet in om Wout Weghorst in stelling te brengen. Het werd zelfs nog erger voor de bezoekers, want Maxence Lacroix kopte in blessuretijd een vrije trap van invaller Jean-Paul Boëtius ongelukkig in eigen doel: 3-0. Micky van de Ven bleef overigens op de bank bij die Wölfe.