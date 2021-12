Foutloos Milan werkt met fraai eerbetoon toe naar cruciaal CL-duel

Zaterdag, 4 december 2021 om 16:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:02

AC Milan heeft zaterdagmiddag de koppositie in de Serie A heroverd. De ploeg van trainer Stefano Pioli boekte in eigen huis een gemakkelijke 2-0 zege op hekkensluiter Salernitana. Door de zege heeft Milan 38 punten uit 16 duels, twee punten meer dan achtervolger Napoli, dat later op de avond Atalanta ontvangt in eigen huis. Aanstaande dinsdag staat voor Milan het cruciale Champions League-duel met Liverpool op het programma. In Groep B maken nog drie ploegen kans om zich samen met Liverpool te plaatsen voor de volgende ronde.

Pioli koos ervoor om geen risico te nemen met Zlatan Ibrahimovic, die tegen de hekkensluiter op de bank begon. De laatste keer dat beide ploegen elkaar troffen op het hoogste niveau was bijna 23 jaar geleden. Op 31 januari 1999 zegevierde Milan met 3-2. Ook ditmaal werd al snel duidelijk dat Milan een zorgeloze avond tegemoet ging. In de vijfde minuut werd de ban gebroken door Franck Kessié, die diagonaal raak schoot na goed voorbereidend werk aan de linkerkant van Rafael Leão: 1-0. Milan had in de eerste helft niks te duchten van de promovendus en verzuimde het duel al voor rust in het slot te gooien.

Daar is de vroege voorsprong voor Milan! ?? Kessié schiet binnen na een goede actie van Leão ??#ZiggoSport #SerieA #MilanSalernitana pic.twitter.com/EIhT7FVs3d — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 4, 2021

Na een klein kwartier spelen had Brahim Díaz de tweede Milanese treffer op de schoen. De middenvelder dook op bij de tweede pal na een voorzet van Alexis Saelemaekers, maar kwam net te kort en zag zijn poging in het zijnet belanden. Vier minuten later was Saelemaekers zelf wel trefzeker. De buitenspeler ontving de bal aan de rechterkant van het strafschopgebied, draaide naar zijn linkerbeen en schoot fraai raak in de linkerhoek: 2-0. De Belg snelde zich na zijn treffer naar de bank van Milan, waar hij een shirt van Simon Kjaer in ontvangst nam en deze omhoog hield. De centrumverdediger komt door een knieblessure niet meer in actie dit seizoen.

Salernitana, dat aantrad met Franck Ribéry in de basis, mocht Vid Belec dankbaar zijn dat de score niet voor rust werd uitgebouwd. De doelman lag onder meer in de weg op een poging van Kessié, die een afgeslagen schot van Leão voor de voeten kreeg. Naast Ibrahimovic kreeg vervolgens ook Leão rust van Pioli, die zag dat zijn ploeg in het tweede bedrijf bleef domineren. Een schot van Alessandro Florenzi eindigde rakelings naast en een poging van de ingevallen Junior Messias kon worden gestopt door Belec. De grootste mogelijkheid van de tweede helft kwam op naam van Díaz. De Spanjaard had de bal voor het intikken na slecht uitverdedigen bij de bezoekers, maar miste het doel op een halve meter.