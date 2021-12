Trabzonspor dendert onverstoord door richting eerste landstitel sinds 1984

Zaterdag, 4 december 2021 om 15:58 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:06

Trabzonspor heeft zaterdag geen fout gemaakt in de competitiewedstrijd tegen Adana Demirspor. Voor eigen publiek won de koploper van de Süper Lig met 2-0 van nummer tien Adana Demirspor. Het nog altijd ongeslagen Trabzonspor boekte de achtste overwinning op rij en heeft een voorsprong van dertien punten op Hatayspor en Konyaspor, die nog wel een wedstrijd tegoed hebben. Het seizoen is nog lang, maar op dit moment dendert Trabzonspor door naar de eerste landstitel sinds 1984.

Trabzonspor trad aan met Stefano Denswil, terwijl er met Edgar Ié (Trabzonspor), Jonas Svensson en Arijanet Muric (beiden Adana Demirspor) ook drie andere ex-Eredivisionisten op het veld stonden. Met Marek Hamsík (Trabzonspor) en Mario Balotelli (Adana Demirspor) hadden tevens twee wereldsterren van weleer een basisplaats; Hamsík speelde met een doelpunt in de tweede helft de meest opvallende rol. Hij ontving in het strafschopgebied een hoge bal van Anthony Nwakaeme, nam de bal aan en gaf een beslissend laatste tikje voordat keeper Muric kon ingrijpen. Hamsík zorgde daarmee voor de 2-0.

In de eerste helft was Trabzonspor al op voorsprong gekomen via Nwakaeme, die in twee instanties afrondde in het strafschopgebied. Uit de draai trof hij eerst de paal, maar in de rebound was het raak. Namens de bezoekers was Balotelli enkele keren gevaarlijk, maar de spits was niet gelukkig in de afronding. Verder werd de eerste helft ontsierd door een nare botsing tussen Andreas Cornelius en Samet Akaydin, die met de hoofden tegen elkaar aan kwamen en allebei bloedden. Cornelius kon de wedstrijd niet afmaken en werd per brancard opgevoegd; Akaydin kon met verband doorvoetballen.

In de openingsfase van de tweede helft vroeg Trabzonspor om een strafschop na een duel tussen Hamsík en Svensson in het strafschopgebied, maar scheidsrechter Firat Aydinus gaf geen gehoor aan de oproep. Het daaropvolgende doelpunt van Hamsík zorgde ervoor dat Trabzonspor toch een comfortabele voorsprong greep. In de slotfase ontstond nog een zeer hachelijke situatie voor het doel van de thuisploeg: na een kopbal van Metehan Mimaroglu tikte doelman Ugurcan Çakir de bal omhoog, die vervolgens op de lat stuitte en door verdediger Vitor Hugo voor de lijn werd weggekopt. Een buitenspeldoelpunt van Trabzonspor werd nog afgekeurd, waardoor het bij 2-0 bleef.