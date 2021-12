Masuaku verrast vriend en vijand met winnend doelpunt tegen Chelsea

Zaterdag, 4 december 2021 om 15:23 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:54

West Ham United heeft zaterdagmiddag een spectaculaire overwinning geboekt op Chelsea. Voor eigen publiek was de ploeg van David Moyes met 3-2 te sterk voor de stadsgenoot, die daardoor de koppositie op het spel zet. Liverpool en Manchester City kunnen Chelsea later op de zaterdag allebei passeren. Het winnende doelpunt van West Ham kwam op naam van Arthur Masuaku, die met een verrassende zwabberbal voor zijn eerste Premier League-doelpunt ooit tekende. West Ham staat op de vierde plek in de Premier League.

Thiago Silva was misschien wel de belangrijkste man aan de zijde van Chelsea in de eerste helft. De geroutineerde centrumverdediger opende de score na 27 minuten de score met een kopbal uit een uitdraaiende corner van Mason Mount: hij deelde een slim zetje uit aan Michail Antonio, die zich te makkelijk aan de kant liet zetten. Het bood Silva de ruimte voor een kopbal richting de grond; doelman Lukasz Fabianski kreeg zijn hand niet voldoende tegen de bal. Een minuut later was Silva een de overzijde opnieuw van groot belang, door de bal voor de doellijn weg te halen na een schot van Vladimír Coufal. Doelman Édouard Mendy was al geklopt.

Diezelfde Mendy kwam tien minuten voor rust in grote problemen. Na een te korte terugspeelbal van Jorginho raakte de keeper verzeild in een voetballend duel met Jarrod Bowen in het strafschopgebied. Aanvankelijk leek Mendy erin te slagen zijn tegenstander van zich af te houden, maar hij liet de mogelijkheid onbenut de bal weg te trappen. Vervolgens was Mendy aan de verliezende hand en zag hij zich genoodzaakt een tackle uit te voeren, die resulteerde in een penalty voor West Ham. Vanaf elf meter schoot Manuel Lanzini vol overtuiging in de linkerhoek. De eerste helft leek met een 1-1 stand te eindigen, maar vlak voor rust bepaalde Mason Mount anders.

De aanvallende middenvelder van Chelsea ontving in het strafschopgebied een dieptebal uit de lucht van Hakim Ziyech en nam het leer ineens op de slof. Zijn gecontroleerde inzet belandde laag in de rechterhoek: 1-2. Tien minuten na de pauze kwam West Ham andermaal langszij. Bowen kreeg de bal aan de rand van het strafschopgebied voor de linkervoet, twijfelde niet en vond de linkerhoek: 2-2. Zestien minuten voor tijd liet hij wel een goede kans liggen om West Ham op 3-2 te zetten, door van dichtbij naast te schieten. The Hammers waren evenwel bezig aan een slotoffensief en kregen drie minuten voor tijd loon naar werken. Masuaku verraste alles en iedereen door vanaf de linkerflank niet voor te zetten, maar een zwabberbal richting de linkerhoek af te vuren. Wellicht raakte hij de bal verkeerd; Mendy had er in ieder geval niet op gerekend en was te laat bij de hoek.

