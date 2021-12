Xavi neemt verrassende besluiten met Frenkie de Jong en Sergiño Dest

Zaterdag, 4 december 2021 om 14:55 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:01

De opstelling van Barcelona voor de competitiewedstrijd tegen Real Betis van zaterdagmiddag is bekend. Xavi kiest ervoor om Frenkie de Jong op de bank te laten beginnen, maar gunt Sergiño Dest de eerste basisplek onder zijn bewind. Het duel tussen Barcelona en Real Betis, de nummers zeven en vijf van LaLiga, begint zaterdag om 16.15 uur in het Camp Nou.

Het was de vraag of Jordi Alba in actie kon komen bij Barcelona. De linksback hield een spierblessure over aan de wedstrijd tegen Villarreal (1-3 zege) van vorige week zondag. Alba is echter fit genoeg bevonden. Aan de andere kant van de verdediging speelt Dest, waardoor Eric García zijn basisplek is kwijtgeraakt. Door de reserverol voor Frenkie de Jong wordt het middenveld gevormd door Nico González, Sergio Busquets en Gavi. Er is tevens ruimte ontstaan voor Philippe Coutinho, die voor het eerst onder Xavi in de basis begint.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Verder krijgt de negentienjarige Abde Ezzalzouli in de voorhoede opnieuw het vertrouwen boven Ousmane Dembélé. Xavi hoopt zijn derde opeenvolgende overwinning te boeken in de competitie. Barcelona heeft 23 punten verzameld uit 14 wedstrijden en neemt de zesde plek over van Rayo Vallecano indien de wedstrijd tegen Real Betis drie punten oplevert. In dat geval nadert Barcelona de tegenstander van zaterdagmiddag tot één punt op de ranglijst.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Nico, Busquets, Gavi; Abde, Memphis, Coutinho.

Opstelling Real Betis: Rui Silva; Bellerín, Bartra, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Guido, Guardado, Canales; Ruibal, Willian José, Juanmi