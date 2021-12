Gakpo maakt rentree in basiself PSV; Götze ontbreekt in wedstrijdselectie

Zaterdag, 4 december 2021 om 15:27 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:35

De opstelling van PSV voor de competitiewedstrijd tegen FC Utrecht is bekend. Roger Schmidt verwelkomt meerdere spelers terug in zijn wedstrijdselectie na een afwezigheid en stelt Cody Gakpo meteen op. Mario Götze behoort om nog onduidelijke redenen niet tot de wedstrijdselectie. Het duel tussen PSV en Utrecht, de nummers drie en vier van de Eredivisie, begint zaterdag om 16.30 uur in het Philips Stadion.

PSV zag de ziekenboeg deze week leegstromen in aanloop naar de wedstrijd tegen Utrecht. Op de persconferentie van vrijdag maakte Schmidt bekend dat Jordan Teze, Noni Madueke en Gakpo weer inzetbaar waren. Ze misten respectievelijk de laatste drie, zeven en acht officiële wedstrijden. Twee van de drie spelers beginnen op de bank in het Philips Stadion, maar Gakpo staat wel aan de aftrap.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ritsu Doan en Bruma namen de afgelopen weken de honneurs waar in de voorhoede en krijgen nu weer het vertrouwen. Het was verder de vraag of Philipp Max inzetbaar zou zijn. De linksback ontbrak vanwege een besmetting met het coronavirus in de afgelopen drie officiële wedstrijden. Hij mocht deze week uit quarantaine, maar kon nog niet meteen volledig meetrainen en behoort ook niet tot de selectie.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Mauro Júnior; Sangaré, Gutiérrez, Gakpo; Bruma, Doan, Vinícius.

Opstelling FC Utrecht: Paes; Ter Avest, Van der Hoorn, Van der Maarel, Zagre; Maher, Ramselaar, Timber; Gustafon, Douvikas, Balk