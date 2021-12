Tagliafico: ‘Als ik Ten Hag was, zou ik meer praten met de wisselspelers’

Zaterdag, 4 december 2021 om 12:43 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:52

Het gebrek aan speeltijd bij Ajax valt Nicolás Tagliafico zwaar. De linksback zat donderdag de gehele wedstrijd tegen Willem II (5-0) op de bank en bleef daardoor steken op slechts 186 speelminuten in het huidige seizoen. Daley Blind krijgt de voorkeur van Erik ten Hag en maakt meestal de negentig minuten vol. In gesprek met de NOS erkent Tagliafico te twijfelen over zijn toekomst in Amsterdam.

"Dit is de eerste keer in mijn carrière dat ik niet speel", geeft de 29-jarige back aan. "In eerste instantie was het het erg zwaar. Ik denk dat we alle negatieve ervaringen moeten accepteren en dat we ervan leren. Het dwingt me om te groeien als mens en er mentaal sterker van te worden." Tagliafico heeft slechts eenmaal met Ten Hag gesproken over zijn nieuwe rol. "Als ik Ten Hag was, zou ik meer praten met de spelers die op de bank zitten, want november, december en januari zijn zware maanden."

In de zomer ging de trainer ervan uit dat de verdediger verkocht zou worden. Dat gebeurde niet, maar de ploeg was ondertussen wel 'eigenlijk al samengesteld', vertelt Tagliafico. "En ja, nu ben ik weer terug bij af. Het is wel jammer, ik heb hier drie jaar alle wedstrijden gespeeld en nu heb ik amper speeltijd gehad", aldus Tagliafico, die de vraag krijgt of hij een langdurig contract bij Ajax met extra jaren als trainer, à la Dusan Tadic, als optie ziet. "Als je dat vorig jaar had gevraagd, had ik ja gezegd. Op dit moment speel ik niet, maar je moet dit soort dingen per dag bekijken. Stel dat er in de winterstop een club aanklopt, dan neem ik dan een besluit."

Het liefst vertrekt Tagliafico echter door de voordeur. "Ik heb de afgelopen drie jaar alles gegeven en op deze manier weggaan voelt het niet goed. We zullen het zien", aldus de Argentijn, wiens huidige contract in de zomer van 2023 afloopt. Een toekomst als trainer ziet hij in ieder geval wel zitten, lijkt het. "Wat voor trainer zou ik zijn? Zoals ik zelf ook ben. Gedisciplineerd en alles uit de spelers en de ploeg willen halen. Ik wil vooral dat het een hecht team is, dat vind ik het belangrijkst."

Ten Hag vertelde deze week aan het Algemeen Dagblad dat Tagliafico 'natuurlijk' teleurgesteld is. "Maar hij gaat daar voortreffelijk mee om. Hij vraagt me zelfs: 'Hoe kan ik het team helpen?", voegde de trainer toe. "Met zo'n speler praat je ook in de trant van dat het wellicht verstandiger is om in de zomer te vertrekken en dat de club dan wellicht meedenkt. Wat dat betreft is het heel goed dat we overwinteren in de Champions League. Dat geeft energie aan een ploeg. Toen dat de voorbije jaren niet lukte, moest ik er harder aan trekken."