De meest opzienbarende stemmen in de Ballon d'Or-verkiezing

Zaterdag, 4 december 2021 om 12:02 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:05

Enkele dagen na de uitreiking van de Ballon d'Or aan Lionel Messi is de volledige stemuitslag bekendgemaakt in de nieuwste uitgave van France Football. Journalisten uit ieder voetballand mochten een top vijf inleveren, waar uiteindelijk een ranglijst uit voortkwam. De stemming heeft in bepaalde landen geleid tot opmerkelijke uitkomsten, waar voetbalfans op sociale media gretig over discussiëren en grappen.

Allereerst: namens Nederland bracht Frans van den Nieuwenhof zijn stem uit. De journalist, in het verleden jarenlang werkzaam voor Voetbal International, koos voor een top vijf bestaande uit Cristiano Ronaldo, N'Golo Kanté, Jorginho, Kevin De Bruyne en Robert Lewandowski. Zijn keuze om Lionel Messi te negeren is op zijn minst opmerkelijk te noemen, evenals de relatief lage plek voor Lewandowski en de hoge positie voor Kevin De Bruyne, die dit kalenderjaar de nodige wedstrijden miste door blessureleed en tussendoor zijn vorm probeerde te vinden. Op sociale media wordt echter vooral de draak gestoken met de stemmen uit enkele andere landen. De journalist uit Oezbekistan vond Mason Mount van Chelsea 's werelds op een na beste speler; in Noord-Macedonië staat Jorginho bovenaan en Simon Kjaer op de vijfde plek.

Het lijstje van Brazilië bevat opvallend genoeg Messi noch Ronaldo: de keuzes gingen uit naar De Bruyne, Jorginho, Kylian Mbappé, Romelu Lukaku en Neymar. In de lijst van Kameroen staat Mbappé op één en Gianluigi Donnarumma op vier; Turkmenistan maakte het ook bont door spelers als De Bruyne, Lautaro Martínez, Lukaku en Pedri in de top vijf op te nemen. Over journalist Adel Alhababi uit Jemen, die met Mohamed Salah, Karim Benzema en Riyad Mahrez een top drie samenstelde die volledig uit spelers met Noord-Afrikaanse origine bestaat, wordt gegrapt dat hij 'geen enkele moeite doet zijn bias te verbergen'. Pascal Ferré, de hoofdredacteur van organisator France Football, stemde overigens op Lewandowski, Messi, Benzema, Jorginho en Mbappé.

Nadat organisator France Football een shortlist van dertig spelers samenstelde, bepaalde een selectie van journalisten - één uit ieder FIFA-voetballand - de winnaar. Aan de journalisten werd gevraagd om een top vijf te kiezen uit de dertig namen van de shortlist, op basis van iemands individuele en collectieve prestaties in het afgelopen jaar, kwaliteit van de speler en met inachtname van de carrière van de speler. De nummer één van een panellid ontving zes punten, de nummer twee vier punten, de nummer drie drie punten, de nummer vier twee punten en de nummer vijf één punt. Uiteindelijk volgde daaruit een algehele ranglijst.