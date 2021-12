Erik ten Hag lacht over toekomst: ‘Ik zie de koppen al voor me’

Zaterdag, 4 december 2021 om 11:14

Erik ten Hag sluit niet uit dat hij zijn contract bij Ajax volgend jaar opnieuw gaat verlengen. De 51-jarige oefenmeester zette in april van dit kalenderjaar zijn handtekening onder een tot medio 2023 lopende verbintenis. Tegelijkertijd denkt Ten Hag dat hij inmiddels voldoende competenties heeft om een nieuwe uitdaging aan te gaan in zijn trainerscarrière, al is hij naar eigen zeggen ‘niet op jacht’.

"Dat ik hier zit en mijn contract heb verlengd, zegt dat ik hier happy ben. Het zou zomaar kunnen dat ik dat volgend jaar weer doe”, zegt Ten Hag in gesprek met diverse media, waaronder het Algemeen Dagblad. "Of ik beter ben geworden? Dat mag ik hopen. Dit is een ervaringsvak. Ook een trainer moet iedere dag verbeteren. De lat die ik voor mijn spelers neerleg, hanteer ik zelf ook. Ik kijk continu in de spiegel: wat ging goed en wat niet? Wat moet beter?”

Zijn jarenlange ervaring heeft Ten Hag een 'beter overzicht over het geheel' gegeven: hij kan beter omgaan met de vele aspecten van het vak waarmee hij te maken krijgt. "Ik weet nog beter hoe de hazen lopen en kan als manager processen steeds beter begeleiden. Ik voel erkenning als ik word gelinkt aan de Europese top, maar ik zit bij Ajax en ben niet concreet met andere clubs bezig", geeft hij aan.

"Of ik het nu zou kunnen, moeten anderen vooral beoordelen", vervolgt Ten Hag, waarna hij lachend toevoegt: "Ik zie de koppen al voor me: 'Ten Hag klaar voor volgende stap'. Ik denk zelf wel dat ik daar klaar voor ben. Laat ik het zo zeggen: ik zou die uitdaging graag aangaan, maar ik ben er niet naar op jacht. Als de stap nooit komt, zal ik niet zeggen dat mijn trainerscarrière mislukt is. Maar ik denk wel dat ik inmiddels voldoende competenties heb om die uitdaging aan te gaan."