‘Lingard kan United verlaten voor contract van ‘veel meer’ dan 24 miljoen’

Zaterdag, 4 december 2021 om 10:01 • Chris Meijer

Newcastle United zet alles op alles om Jesse Lingard in januari over te nemen van Manchester United. De 28-jarige aanvallende middenvelder kan bij the Magpies de bestbetaalde speler van de selectie worden. Tegelijkertijd is Newcastle United volgens The Times van plan om een ‘substantiële transfersom’ te betalen voor het komende zomer aflopende contract van Lingard bij Manchester United.

De komst van Lingard moet een ‘kickstart’ vormen voor het huidige seizoen van Newcastle United - de huidige hekkensluiter van de Premier League - en het begin van een nieuw tijdperk markeren. The Magpies bulken van het geld én de ambities sinds de Saudische overname en het lijkt erop dat Lingard de eerste versterking gaat worden. Newcastle United is reeds in gesprek met de entourage van Lingard en is bereid om ver te gaan om zich te verzekeren van zijn komst.

Er ligt in het noordoosten van Engeland een contract voor vierenhalf jaar klaar. Lingard kan ‘significant’ meer gaan verdienen dan Miguel Almirón, met een weeksalaris van 117.000 euro (ruim 6 miljoen euro per jaar) op dit moment de bestbetaalde speler in de selectie van Newcastle United. Ondanks dat het contract van Lingard bij Manchester United komende zomer afloopt, is Newcastle United bereid om een ‘substantiële transfersom’ te betalen.

Voor Manchester United lijkt de komende transferwindow het laatste moment om nog wat te verdienen aan Lingard, daar de onderhandelingen over een nieuw contract vorige maand stukliepen. De 32-voudig Engels international bracht voorlopig zijn hele loopbaan door bij Manchester United, los van huurperiodes bij Leicester City, Brighton & Hove Albion, Birmingham City, Derby County en West Ham United. Dit seizoen speelde Lingard pas 178 minuten, verspreid over 11 wedstrijden.