Meevaller lonkt voor Nederland in coëfficiëntenstrijd door forse UEFA-sancties

Zaterdag, 4 december 2021 om 09:19 • Chris Meijer • Laatste update: 09:35

Sporting Portugal en FC Porto horen bij de clubs die door de UEFA op de vingers zijn getikt vanwege het overtreden van de Financial Fair Play-regels. De Portugese topclubs moeten niet alleen een forse boete betalen, maar dienen eveneens te zorgen dat de financiën voor 31 januari 2022 op orde zijn. Als dat niet lukt, dreigt uitsluiting voor deelname aan Europees voetbal.

De UEFA heeft bekendgemaakt dat acht clubs een straf hebben gekregen vanwege ‘achterstallige betalingen’. Naast Sporting en FC Porto hebben ook Real Betis (Spanje), CFR Cluj (Roemenië), CSKA Sofia (Bulgarije), Astana (Kazachstan), Santa Clara (Portugal) en Mons Calpe (Gibraltar) een boete gekregen van de Europese voetbalbond voor het overtreden van de Financial Fair Play-regels.

Sporting moet een bedrag van 250.000 euro naar de UEFA overmaken, terwijl FC Porto zelfs 300.000 euro moet neertellen. De acht gestrafte clubs moeten ook zorgen dat de achterstallige betalingen voor 31 januari 2022 weggewerkt zijn, omdat anders een zwaardere sanctie dreigt. Indien de financiën na die deadline nog steeds niet op orde zijn, gaat de UEFA over tot Europese uitsluiting.

Het zou betekenen dat bijvoorbeeld FC Porto of Sporting een jaar geen Europees voetbal mag spelen, mits er daar in de komende drie seizoenen kwalificatie voor bewerkstelligd wordt. Een eventuele uitsluiting van de Portugese topclubs kan vanuit Nederland met aandacht gevolgd worden, want Portugal vormt momenteel de grootste concurrent op de coëfficiëntenranglijst van de UEFA. Op de stand die per 1 juli 2022 gehanteerd wordt, heeft Nederland reeds een voorsprong op Portugal. Als de voorsprong ná het seizoen 2022/23 nog staat, dan verzekert Nederland zich van twee plekken in de groepsfase van de Champions League voor het seizoen 2024/25.

Het wegvallen van FC Porto en Sporting in een Europees seizoen zou in deze strijd een forse aderlating betekenen voor Portugal. Beide clubs verzamelden dit seizoen reeds de nodige punten voor de coëfficiëntenranglijst van de UEFA. Zo is Sporting reeds zeker van overwintering in de Champions League, terwijl ook FC Porto op koers ligt om door te gaan in het miljardenbal. FC Porto sluit de groepsfase komende week af met een thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid en heeft één punt meer dan AC Milan en de regerend kampioen van Spanje.