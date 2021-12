Bas Nijhuis belde met VAR Nagtegaal: ‘Het is een grotemensenwereld’

Zaterdag, 4 december 2021 om 08:45 • Laatste update: 10:54

Bas Nijhuis heeft naar aanleiding van de wedstrijd tussen Feyenoord en Heracles Almelo (2-1) gebeld met Marc Nagtegaal. Volgens Nijhuis heeft de commotie rond het besluit om een doelpunt van Luis Sinisterra af te keuren wat gedaan met zijn collega. Tegelijkertijd benadrukt Nijhuis in gesprek met TC Tubantia dat Nagtegaal hier ook van leert.

Nijhuis liet een blok van Alireza Jahanbakhsh tegen Heracles-verdediger Giacomo Quagliata gaan, waarna Sinisterra in dezelfde aanval scoorde. Nagtegaal, de VAR van dienst, besloot na lang beraad om Nijhuis naar de zijlijn te roepen. Nijhuis toonde zich zichtbaar geïrriteerd door het besluit om hem hiervoor naar de kant te roepen, maar floot uiteindelijk wel voor een overtreding. De arbiter neemt Nagtegaal niets kwalijk, omdat de VAR ‘een mening mag hebben’ en hijzelf de eindverantwoordelijke is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Hoe dan ook: ik werd er niet vrolijk van, maar het is mijn eigen schuld. Hij is een jonge gast, het komt bij hem harder binnen dan bij een ervaren collega. Ik heb hem opgebeld en merkte dat het wat met hem had gedaan. Zijn naam wordt ook overal in de media genoemd na zo’n voorval. Ik heb gezegd dat ik boos was op mezelf. Maar het is een grotemensenwereld, hij leert hier ook van”, vertelt Nijhuis. Hij zegt vooral van zichzelf te balen, daar hij de goal in zijn eigen woorden niet had moeten afkeuren.

“Ik ben eigenwijs, als ik het er niet mee eens ben, ga ik niet mee. Ik had al een rotgevoel toen ik terug het veld op kwam. Dit heb ik zelf niet goed aangepakt. Ik begon te twijfelen: moet ik toch affluiten? Nee dus, stom van mezelf”, zegt Nijhuis. Omdat de leidsman ‘snel kan schakelen’, zegt hij helemaal geen problemen te hebben gehad met de kritiek en commotie.

“Mijn ouders zeggen: ‘Heb je dit gelezen? En dat?’ Ik ben daar aan gewend geraakt, heb er geen last van. In De Telegraaf stond vrijdag een stevige column over me”, zo wijst Nijhuis op de column van Valentijn Driessen in De Telegraaf. “Over dat ik van de VAR af moet blijven, het eindigde wel vriendelijker. Ik heb de schrijver geappt dat ik het een prima column vond. Dat meen ik ook, ik vind het niet erg. Ik ga nu lekker een paar dagen weg.”