‘Natuurlijk zou PSV of Ajax mooi zijn, maar ik denk eerder aan het buitenland’

Zaterdag, 4 december 2021 om 08:06

Adam Maher denkt dat komende zomer wellicht een mooi moment is voor een volgende stap in zijn carrière. De 28-jarige middenvelder heeft dan drie seizoenen in het shirt van FC Utrecht achter de rug, nadat hij in 2019 werd overgenomen van AZ. Ondanks dat Maher een stap naar een Nederlandse topclub ‘mooi’ zou vinden, denkt hij eerder aan een transfer naar het buitenland.

“Natuurlijk zou terugkeren naar PSV of naar Ajax gaan een mooie stap zijn, maar ik denk voor de periode na FC Utrecht eerder aan het buitenland. Misschien is komende zomer een mooi moment voor een volgende stap. Daarvoor heb ik ook de leeftijd. Ik ben nu 28”, zegt Maher in gesprek met De Telegraaf. Zijn verbintenis bij FC Utrecht loopt nog door tot medio 2023, wat betekent dat komende zomer in principe het moment voor de club is om hem te verkopen.

Maher droeg eerder het shirt van een Nederlandse topclub, daar hij tussen 2013 en 2018 onder contract stond bij PSV. “Vooral aan de twee kampioensfeesten heb ik goede herinneringen”, stelt de vijfvoudig Oranje-international, die in 2014 en 2015 met PSV de landstitel vierde. “Een titel vieren met de supporters is voor elke speler bijzonder om mee te maken. Dat kan niemand me meer afpakken. Daarna is het minder gegaan, maar het is en blijft voor mij een mooie club.”

Voor Maher staat zaterdagmiddag in Eindhoven een ontmoeting met zijn oude werkgever op het programma. “Ik denk dat Ajax veel beter aan de bal is dan PSV, maar zij hebben weer andere kwaliteiten. Het is een ploeg die uit het niets een goal kan maken”, analyseert Maher. Waar FC Utrecht eerder dit seizoen met 0-1 van Ajax won, wachten de Domstedelingen al 41 jaar op een zege in het Philips Stadion. “Het is moeilijk te zeggen waardoor dat komt. Voor mij wordt het sowieso de eerste keer dat ik daar met FC Utrecht speel.”