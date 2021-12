Aan Europese top gelinkte Thiago Almada wordt duurste speler ooit in MLS

Zaterdag, 4 december 2021 om 07:11 • Chris Meijer • Laatste update: 08:10

Atlanta United en Vélez Sarsfield hebben een akkoord bereikt over Thiago Almada. De Argentijnse club meldt via de officiële kanalen dat de twintigjarige middenvelder begin 2022 voor zestien miljoen dollar - omgerekend ruim veertien miljoen euro - de overstap naar de Verenigde Staten zal gaan maken. Met die transfersom wordt Almada de duurste spelers in de geschiedenis van de Amerikaanse Major League Soccer (MLS).

Almada staat al jaren te boek als groot talent en werd de afgelopen jaren meer dan eens in verband gebracht met de overstap naar een Europese topclub, daar onder meer Manchester United, Barcelona, Manchester City, Internazionale Arsenal en Atlético Madrid hem op het lijstje hadden staan. Pablo Longoria - sportief eindverantwoordelijke bij Olympique Marseille - noemde Almada afgelopen zomer ‘een van de beste spelers van Zuid-Amerika’. Zijn nabije toekomst ligt echter niet in Europa, maar in de Verenigde Staten.

?????????? Se arribó a un entendimiento con la Mayor League Soccer (MLS) por la cesión definitiva de los derechos federativos de Thiago Almada a favor del Atlanta United FC. El monto de la operación es de U$S16.000.000. El convenio entraría en vigencia a principios de febrero de 2022 pic.twitter.com/dLi6U1wR3Y — Vélez Sarsfield (@Velez) December 3, 2021

De overstap van Almada naar Atlanta United hing al even in de lucht, maar wordt nu door Vélez Sarsfield bevestigd. Waar de Argentijnse club spreekt over een transfersom van veertien miljoen euro, komt Atlanta United met een andere lezing. “We hebben berichten gezien over Thiago Almada”, schrijft Atlanta United op Twitter. “We hebben de speler nog niet definitief overgenomen. Wel hebben we een exclusieve optie om hem binnen te halen. Deze optie loopt tot 2022. We doen verder geen uitspraken over deze speler.”

Er wordt vermoed dat Atlanta United eerst nog een zogenaamde Designated Player - een van de drie spelers in de selectie voor wie Amerikaanse clubs meer mogen betalen dan het salarisplafond - moeten verkopen, om zo ruimte te maken voor Almada. Er wordt echter al langer nadrukkelijk gesproken over de overgang van de middenvelder naar Atlanta United, dat hem voor de lange termijn wil vastleggen.

Almada werd opgeleid door Vélez Sarsfield en maakte in 2018 op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal. Inmiddels heeft hij 98 wedstrijden voor de huidige nummer vier van de Argentijnse Primera División achter zijn naam staan, waarin hij goed was voor 24 doelpunten en 11 assists. Almada maakte reeds een keer deel uit van de selectie van de Argentijnse nationale ploeg, maar wacht nog op zijn debuut.