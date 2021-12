PSV-huurling Timo Baumgartl duwt RB Leipzig dieper in moeras

Vrijdag, 3 december 2021 om 22:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:56

Timo Baumgartl heeft vrijdagavond zijn eerste doelpunt én assist geproduceerd voor 1. FC Union Berlin. De centrumverdediger, die door PSV is verhuurd met optie tot koop, besliste daarmee de wedstrijd tegen RB Leipzig: 2-1. Union klimt naar een verrassende vierde plek in de Bundesliga, terwijl Leipzig na de derde competitienederlaag op rij achtste staat. Brian Brobbey viel overigens in de 78ste minuut in bij de bezoekers.

Al in de zesde minuut was Baumgartl belangrijk, door de bal uit een hoekschop richting tweede paal te koppen. Daar stond Taiwo Awoniyi klaar om de bal binnen te lopen: 1-0. Christopher Nkunku bracht Leipzig binnen het kwartier terug met een afstandsschot, waarbij Union-doelman Andreas Luthe enorm in de fout ging: 1-1. De keeper gaf in de Conference League tegen Feyenoord ook al een doelpunt weg door de bal te verspelen aan Cyriel Dessers.

In de weinig verheffende wedstrijd stond Baumgartl een kwartier na rust wederom op de goede plek. De mandekker was opnieuw mee naar voren gegaan bij een hoekschop en kreeg de bal uit de kluts fortuinlijk voor de voeten, om van dichtbij binnen te tikken: 2-1. PSV zal tevreden zijn over de ontwikkeling van Baumgartl, die zich bij Union heeft opgewerkt tot een onbetwiste basisspeler in de vijfmansdefensie. PSV betaalde twee jaar geleden tien miljoen euro voor Baumgartl, die in Eindhoven totaal niet kon overtuigen. Union heeft een optie tot koop voor 'enkele miljoenen', zo meldde het Eindhovens Dagblad eerder.