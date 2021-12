Koploper FC Volendam bijt zich stuk; NAC boekt grootste zege van seizoen

Vrijdag, 3 december 2021 om 21:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:15

FC Volendam heeft de concurrentie in de Keuken Kampioen Divisie vrijdagavond een kans geboden om dichterbij te komen. De ploeg van Wim Jong kwam op bezoek bij laagvlieger Helmond Sport niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Volendam blijft overigens wel op kop, al kan achtervolger Excelsior komende maandag op één punt komen. Verder wist NAC Breda de schroom eindelijk van zich af te schudden en won met liefst 0-5 bij FC Den Bosch. Ook Roda JC Kerkrade vond de weg omhoog in een doelpuntrijk duel: 2-5 bij FC Dordrecht.

Helmond Sport - FC Volendam 1-1

Volendam begon overtuigend aan de wedstrijd en kreeg al snel goede kansen. Een schot van afstand van Martijn Kaars werd ternauwernood gestopt door Mike Havekotte, terwijl Robert Mühren na een goede actie van Dense Kasius van dichtbij naast vuurde. Enigszins tegen de verhouding in kwam Helmond op voorsprong dankzij Arno Van Keilegom, die een voorzet van links handig door de lucht verlengde: 1-0.

Volendam kwam nog voor rust terug via Kaars, die profiteerde van een perfecte breedtepass van Mühren en beheerst binnen schoot: 1-1. Na rust ging Volendam op zoek naar de voorsprong en zag Gaetano Oristanio een gevaarlijk schot over getikt worden door Havekotte. Ook Walid Ould-Chikh probeerde het, maar de vleugelspits mikte rakelings naast.

FC Den Bosch - NAC Breda 0-5

Al vroeg in de wedstrijd leek Jarchino Antonia na een dribbel de openingstreffer aan Boris van Schuppen te schenken, maar de spits van NAC gleed de bal miraculeus over. Antonia legde even later klaar voor Ralf Seuntjens, die wél wist te scoren. De nummer tien had geluk dat zijn schot via het blok van Victor van den Bogert het doel in dwarrelde: 0-1.

Na een uur spelen wist NAC die score uit een counter te verdubbelen. Opnieuw was Antonia de aangever, ditmaal door de hele rechterflank te bestrijken en uiteindelijk af te leggen aan Kaj de Rooij, die binnen kon glijden: 0-2. De beslissing viel enkele minuten later toen Seuntjens een uitstekende pass verstuurde op Van Schuppen. De spits bleef koel en stiftte de bal heerlijk over Wouter van der Steen: 0-3. Weer twee minuten later, in de 63ste minuut, knalde Thom Haye een vrije trap binnen: 0-4. De middenvelder had geluk dat Van der Steen over de bal heen dook. Pjotr Kestens prikte vlak na zijn invalbeurt de 0-5 binnen, nadat de aanvaller gelanceerd werd dankzij een doorkopbal van Van Schuppen.

Almere City FC - FC Eindhoven 2-0

Almere City zocht meteen de aanval, maar vond aanvankelijk Nigel Bertrams op zijn weg. De goalie van Eindhoven keerde in de openingsfase onder meer schoten van dichtbij van Jeffry Puriel en Lance Duijvestijn. Vlak voor rust kwam Almere alsnog op voorsprong via Duijvestijn, die fraai binnenkopte uit een voorzet van Bram van Vlerken. Drie minuten op weg in de tweede helft werd het al 2-0 via Jonas Arweiler, die de lage voorzet van Thijs van Leeuwen van heel dichtbij intikte. De doelpuntenmaker miste even later een-op-een met Bertrams, terwijl Anass Ahannach uit de draai naast schoot.

Telstar - VVV-Venlo 1-3

VVV had binnen vijf minuten al twee keer kunnen scoren, maar Mitchell van Rooijen raakte de paal en Erik Sorga kopte op doelman Abdel El Ouazzane. De Limburgers namen na een kwartier alsnog de leiding via Van Rooijen, die een hoekschop met de schoen wist in te tikken: 0-1. VVV raakte na een half uur zijn doelman Delano van Crooij kwijt door een ongelukkige botsing, waardoor reservekeeper Lukas Zima werd ingebracht. Die moest een kwartier na rust toezien hoe Özgür Aktar uit een hoekschop de gelijkmaker binnen kopte: 1-1. VVV sleepte de broodnodige zege tegen de verhouding in over de streep via Brian Koglin, die een gesmoorde bal in het drukke strafschopgebied voor zijn voeten vond en niet twijfelde om uit te halen: 1-2. Het werd in blessuretijd zelfs 1-3 dankzij Yahcuroo Roemer, die de bal in een leeg doel kon schuiven, omdat Telstar-doelman El Ouazzane naar voren was gegaan.

FC Dordrecht - Roda JC Kerkrade 2-5

Na zeven minuten was het de thuisploeg dat op voorsprong kwam. Jacky Donkor stuitte in eerste instantie op doelman Rody de Boer, maar de rebound was wel aan Mathis Suray besteed: 1-0. Een minuut later lag de bal er aan de andere kant in. Anthony Limbombe gaf voor op Flücke, die vervolgens in de kluts doel trof: 1-1. Roda JC had het betere van het spel en ging na rust wel effectiever met de kansen om. Dylan Vente schoot de Kerkraders op voorsprong. Xian Emmers gooide met een hard schot vanuit de zestien de wedstrijd een kwartier voor tijd vervolgens in het slot: 1-3. Een minuut later voerde Vente met zijn tweede van de avond de score verder op: 1-4. Via Stijn Meijer deed FC Dordrecht nog wat terug, waarna Vente met zijn hattrick de eindstand op 2-5 bepaalde.

MVV Maastricht - TOP Oss 1-1

De score werd met een half uur op de klok geopend door de bezoekers. Na een vlotlopende aanval tussen Kay Tejan en Sekou Sylla was Jearl Margaritha het eindstation. De linkshalf schoot de bal beheerst tegen de touwen: 0-1. De bezoekers kregen direct een grote kans om de marge te verdubbelen. Margaritha slaagde er ditmaal echter niet in om doelman Romain Matthys te passeren. Na rust maakte TOP Oss het meeste aanspraak op de 0-2. Margaritha en Tejan hadden het vizier alleen niet op scherp. In blessuretijd kregen de bezoekers de deksel op de neus, toen Mart Remans de bal knap achter Norbert Alblas krulde: 1-1.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 18 11 6 1 21 39 2 Excelsior 17 11 2 4 19 35 3 FC Emmen 17 10 3 4 14 33 4 Jong Ajax 17 10 2 5 12 32 5 De Graafschap 17 9 3 5 8 30 6 ADO Den Haag 17 11 2 4 17 29 7 FC Eindhoven 18 9 2 7 6 29 8 Roda JC Kerkrade 18 7 6 5 9 27 9 NAC Breda 18 7 5 6 8 26 10 FC Den Bosch 18 8 1 9 -11 25 11 VVV-Venlo 18 7 2 9 -3 23 12 MVV Maastricht 18 7 2 9 -16 23 13 Jong PSV 17 6 4 7 -1 22 14 Jong AZ 17 6 3 8 -3 21 15 Jong FC Utrecht 17 5 4 8 -5 19 16 Telstar 18 4 6 8 -17 18 17 Almere City FC 18 4 4 10 -9 16 18 Helmond Sport 18 4 4 10 -13 16 19 TOP Oss 18 3 5 10 -11 14 20 FC Dordrecht 18 2 4 12 -25 10