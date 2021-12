Verrassend sterk PEC Zwolle geeft zege in Groningen knullig uit handen

Vrijdag, 3 december 2021 om 21:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:04

FC Groningen en PEC Zwolle hebben vrijdagavond in de Eredivisie de punten gedeeld. In een weinig enerverende wedstrijd hielden de twee ploegen elkaar op een 1-1 gelijkspel. Mees de Wit schoot PEC voor rust met een afstandsschot op voorsprong, waarna FC Groningen in de tweede helft via een eigen goal van Thomas van den Belt alsnog langszij kwam.

Dick Schreuder hoopte na het eerste punt onder zijn leiding tegen RKC (1-1) ook op bezoek bij FC Groningen op een succes. De ploeg van trainer Danny Buijs ving de wedstrijd daarentegen ook met vertrouwen aan na een 1-4 uitzege bij Fortuna Sittard. Het eerste schot in de Euroborg van Zwolse makelij kwam op naam van Gervane Kastaneer. Groningen slaagde er in de openingsfase niet direct in om gevaar te stichten. De eerste keer dat de thuisploeg eindelijk gevaar wist te stichten, leek het ook meteen de score te openen. Cyril Ngonge stond echter een meter of twee buitenspel, waardoor het Groningse feest niet doorging.

Wát een knal van Mees de Wit: @peczwolle op voorsprong in Groningen! ???? ?? Nu LIVE op ESPN2

#?? #gropec pic.twitter.com/EKrFj112xj — ESPN NL (@ESPNnl) December 3, 2021

Aan de andere kant was het vervolgens wel raak. De Wit kreeg de bal op het middenveld en bedacht zich niet. Van een meter of dertig slaagde de middenvelder erin om doelman Peter Leeuwenburgh met een zwabberbal te verrassen: 0-1. FC Groningen stelde teleur met het spel dat de ploeg op de mat legde. Na ruim een half uur lukte het de thuisploeg om Kostas Lamprou voor het eerst echt aan het werk te zetten. De doelman van PEC reageerde echter alert op een inzet van Jörgen Strand Larsen. Voor het matte spel kreeg FC Groningen op slag van rust bijna de rekening betaald. Kastaneer kopte de bal uit een voorzet van Rico Strieder hard op doel, maar Leeuwenburgh revancheerde zich ditmaal met een sterke reflex.

In de tweede helft kwam FC Groningen iets meer in de wedstrijd door vaker de tweede bal te winnen. Het resulteerde in een grote mogelijkheid voor Strand Larsen. Net op het moment dat de spits vanuit kansrijke positie wilde afdrukken, wist Siemen Voet met een succesvolle tackle de gelijkmaker te voorkomen. Uiteindelijk had de ploeg van Buijs de hulp van PEC nodig om langszij te komen. Van den Belt kopte de bal een kwartier voor tijd ongelukkig achter zijn eigen doelman: 1-1. Beide ploegen leken genoegen te nemen met een gelijkspel, maar diep in blessuretijd kreeg PEC alsnog de kans om de volle buit mee naar Zwolle te nemen. Voet zag zijn kopbal echter op de lat belanden.