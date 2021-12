Kieft klaar met ‘gezeur’ van Ten Hag: ‘Dat woord noemen slaat nergens op’

Vrijdag, 3 december 2021 om 20:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:00

Wim Kieft vindt dat Ajax niet moet zeuren over het kunstgras dat moet worden bespeeld in drie uitwedstrijden in de Eredivisie. De columnist van De Telegraaf stelt dat er geen sprake is van 'competitievervalsing', zoals Erik ten Hag het noemde, omdat alle concurrenten óók op de artificiële ondergrond moeten spelen. "Bij Ajax mogen ze niet zeuren", aldus Kieft.

Ajax won afgelopen zondag moeizaam op het kunstgras van Sparta Rotterdam (0-1), waarna Ten Hag en Dusan Tadic hun afkeer uitspraken over de ondergrond. "Er valt geen begrip op te brengen voor de opstelling van de Ajacieden na de wedstrijd tegen Sparta", aldus Kieft. "Dat Dusan Tadic begint te zeuren en zaniken over het kunstgras is al ongepast, maar het woord competitievervalsing in de mond nemen, sloeg werkelijk nergens op." Tadic heeft dat woord overigens niet genoemd, Ten Hag wél.

Toch is Kieft allesbehalve voorstander van kunstgras. "Die wedstrijden op kunstgras zien er niet uit, zijn een drama voor een speler om te voetballen, maar competitievervalsing... Iedere Eredivisie-club speelt een wedstrijd bij Sparta op dat erbarmelijke kunstgras van ze. En iedere club moet op bezoek bij Heracles Almelo en SC Cambuur waar ze ook op kunstgras spelen. Stel die kunstsprieten aan de kaak, maar houd op over competitievervalsing."

Ten Hag was op Het Kasteel duidelijk over kunstgras. "Dit hoort niet in de Eredivisie, voor de uitstraling van de Eredivisie is dit gewoon mega-slecht”, aldus de coach van Ajax. "Het moet zo snel mogelijk in de ban gedaan worden. Het is ook gewoon een vorm van competitievervalsing." Ook Tadic toonde zijn onbegrip. "Ik heb weinig plezier beleefd aan deze wedstrijd", zei de aanvoerder van Ajax. "Het is niet leuk om te spelen op kunstgras. We zijn als Nederlandse teams goed bezig in Europa, we staan zesde op de ranglijst (de virtuele coëfficiëntenstand vanaf volgend jaar, red.). Al het kunstgras moet weg uit de Eredivisie. Ik denk dat elke speler vijftig procent minder is op kunstgras."