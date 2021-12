Besiktas kan dramatische reeks ook bij laagvlieger niet keren

Vrijdag, 3 december 2021 om 19:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:00

Besiktas is er vrijdagavond niet in geslaagd om de crisis bij de club te bezweren. De ploeg van Sergen Yalçin begon op bezoek bij laagvlieger Kasimpasa nog goed, maar gaf de voorsprong in de slotfase uit handen: 1-1. Besiktas, dat voor de vijfde keer op rij niet wint in de Süper League, blijft steken op de negende plek en staat al vijftien punten achter op koploper Trabzonspor.

Bij Besiktas begon Ersin Destanoglu onder de lat, omdat Mert Günok deze week zijn kruisband afscheurde op de training. De spelers van Besiktas maakte na het openingsdoelpunt, dat in de twaalfde minuut viel, een mooi gebaar naar de geblesseerde doelman door zijn shirt omhoog te houden. De treffer kwam overigens op naam van Can Bozdogan, die de bal vanbuiten het strafschopgebied heerlijk via de onderkant van de lat binnen knalde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na ruim een half uur leek de doorgebroken Michy Batshuayi de 0-2 binnen te schuiven, maar de spits van Besiktas werd teruggefloten wegens buitenspel. Kort na rust kwamen de bezoekers goed weg, toen Valentin Eysseric door de defensie brak en recht op Destanoglu schoot. Besiktas slaagde er niet in om de wedstrijd in het slot te gooien en kreeg acht minuten voor tijd het deksel op de neus. De defensie stond toe dat Yusuf Erdogan de achterlijn kon bereiken, waarna diens lage voorzet door Umut Bozok kon worden ingetikt: 1-1.