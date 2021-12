Ibrahim Sangaré is Speler van de Maand; ook Jurriën Timber pakt prijs

Vrijdag, 3 december 2021 om 18:57 • Laatste update: 19:03

Ibrahim Sangaré is uitgeroepen tot Eredivisie Speler van de Maand. In november heeft de 24-jarige middenvelder van PSV volgens de statistieken en stemmen van voetballiefhebbers het beste gepresteerd. Ajax-verdediger Jurriën Timber heeft voor de tweede keer dit seizoen de prijs én cheques voor Johan Cruijff Talent van de Maand in ontvangst genomen.

Sangaré heeft donderdag op zijn 24e verjaardag zijn eerste Eredivisie Speler van de Maand-prijs in ontvangst genomen. De international van Ivoorkust verruilde in de zomer van 2020 Toulouse voor PSV en is in anderhalf seizoen uitgegroeid tot een van de sterkhouders in Eindhoven. Ondanks het gelijkspel afgelopen weekend tegen sc Heerenveen (1-1) won Sangaré met PSV van Fortuna Sittard (1-4) en Vitesse (2-0). Na de winst op Vitesse was trainer Roger Schmidt op de persconferentie lovend over de Ivoriaan: "Ibrahim is een topmiddenvelder, omdat hij zonder de bal én aan de bal goed is. Hij is ook betrouwbaar, sterk in de duels; hij heeft alles wat een centrale middenvelder nodig heeft."

Dat is terug te zien in de statistieken van november. Aanvallend was Sangaré de middenvelder met de meeste schoten (9), wat leidde tot twee doelpunten, en meeste succesvolle passes (207). Ook verdedigend stond Ibrahim zijn mannetje: alleen teamgenoot Olivier Boscagli (35 balheroveringen) won vaker het balbezit dan Sangaré (32). Zijn statistisch hoge scores en goede spel leverde hem tweemaal een uitverkiezing tot KPN Man of the Match op. Met een eindscore van 91,46 wist Sangaré onder meer keeper Lars Unnerstall (91,16) en aanvallers Dušan Tadic (90,91) en Jörgen Strand Larsen (88,84) achter zich te houden in het Eredivisie Speler van de Maand-klassement. Naast een bokaal ontvangt Sangaré ook een geüpgraded spelerskaart in het spel EA Sports FIFA 22 Ultimate Team. Deze Eredivisie Player of the Month-kaart is vanaf vrijdagavond vrij te spelen in het spel.

Johan Cruijff Talent van de Maand

Timber is op basis van statistieken en de stemmen van voetballiefhebbers verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand November. De twintigjarige mandekker won deze prijs al eerder in september dit jaar. Mede door de goede prestaties van de jonge verdediger wisten de Amsterdammers de hele maand november de nul te houden in de competitie. Het laatste tegendoelpunt voor de ploeg van Erik ten Hag dateert al van 3 oktober, in de zeven Eredivisie-duels sindsdien (inclusief de 5-0 overwinning op Willem II donderdagavond) hield Ajax telkens de nul. De laatste keer dat dit voorkwam was in december 1997: ook toen hield Ajax zeven keer de nul.

Timber won 31 keer het balbezit (31 balheroveringen) en zette vier succesvolle tackles in. Daarnaast had hij met 252 geslaagde passes de hoogste passnauwkeurigheid in de Eredivisie (90,7%) en het hoogste aantal carry's (88; aantal keren dat een speler minstens vijf meter aflegt met de bal aan de voet). Van alle verdedigers wist hij met zijn carry's ook de grootste afstand te overbruggen (923 meter).

Eredivisie Elftal van de Maand

Ajax is met vier spelers voor de vierde maand op rij hofleverancier in het Eredivisie Elftal van de Maand. Vanaf het begin van het seizoen maken Dušan Tadic en Noussair Mazraoui al deel uit van het elftal, terwijl ook Jurriën Timber (drie keer) en Daley Blind (twee keer) vaste namen beginnen te worden. Daarnaast zijn ook Riechedly Bazoer (twee keer), Bruma, Bryan Linssen, Ibrahim Sangaré (allen één keer) bekende namen. Lars Unnerstall, Nick Bakker en Jørgen Strand Larsen maken hun debuut in het Elftal van de Maand.