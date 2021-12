Braziliaanse legende Taffarel bedreigt Nederlander bij Liverpool niet

Vrijdag, 3 december 2021

John Achterberg heeft bij Liverpool een nieuw contract getekend tot 2024 en blijft in de toekomst de keeperstrainers bij Liverpool aansturen, zo bevestigt Jürgen Klopp aan Engelse media. The Reds maakten dinsdag bekend dat de Braziliaanse legende Cláudio Taffarel bij de club als keeperstrainer aan de slag gaat. Dit gaat echter niet ten koste van Achterberg, zo blijkt nu.

De 55-jarige Taffarel gaat samen met Achterberg en Jack Robinson de keepers van Liverpool begeleiden. Klopp kijkt enorm uit naar de versterking voor zijn staf. “Achterberg staat erg open voor dit soort dingen en is er echt blij mee”, zegt de Duitse oefenmeester op de officiële site van Liverpool. “Hij heeft Taffarel toch al eerder ontmoet bij het Braziliaanse nationale team. Achterberg is een encyclopedie als het op keepers aankomt, hij weet zoveel over alles wat met keepen te maken heeft. De komst van Taffarel zal goed zijn voor Achterberg en Robinson, zodat ze ideeën en analyses kunnen uitwisselen. Het hebben van verschillende culturen is belangrijk op het trainingsveld. We hebben hier Nederlanders, Engelsen, Duitsers en nu ook een beetje een Braziliaanse invloed in de trainersstaf. Dat helpt zeker.”

Taffarel is momenteel ook keeperstrainer van de nationale ploeg van Brazilië. Hij zal zijn taken bij Liverpool combineren met de functie die hij bekleedt bij de Braziliaanse voetbalbond. “Wij hebben nu op veel posities het best denkbare”, zegt Klopp. “We willen onze eigen filosofie op het gebied van keepen creëren en we dachten dat het verstandig was om een keeperstrainer, die een speler van wereldklasse is geweest, en al werkt met twee van de beste keepers ter wereld (Alisson Becker en Ederson Moraes, red.), aan de staf toe te voegen. We hebben met Alisson gesproken en hij was er erg over te spreken. Toen spraken we met Taffarel en hij vond het idee ook geweldig.”

Taffarel speelde 101 interlands voor Brazilië, waarmee hij in 1994 het WK won en vier jaar later Nederland uit de WK-finale hield door in de penaltyserie de strafschoppen van Phillip Cocu en Ronald de Boer te stoppen. Hij vertegenwoordigde verschillende clubs in Europa, waaronder Parma en Galatasaray, voordat hij in 2003 stopte met keepen. Bij Liverpool gaat Taffarel dus samenwerken met Achterberg. De Nederlandse keeperstrainer is sinds 2009 in dienst bij de Premier League-club.