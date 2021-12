Xavi reageert op de geruchten over mogelijk vertrek van Frenkie de Jong

Vrijdag, 3 december 2021 om 15:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:13

Xavi heeft de geruchten over een eventueel vertrek van Frenkie de Jong de kop ingedrukt. De middenvelder werd de afgelopen weken in verband gebracht met een vertrek bij Barcelona, dat transferinkomsten moet genereren om tijdens de winterse transferperiode versterkingen te kunnen verwelkomen. Volgens Xavi is De Jong echter niet te koop. “Hij is zeer belangrijk en in staat om het verschil te maken.”

“Hij speelde een geweldige wedstrijd tegen Villarreal”, blikt Xavi terug op het optreden van De Jong tijdens de 1-3 overwinning in LaLiga van afgelopen zaterdag. “Hij was comfortabel op zijn positie en speelde veel tussen de linies. Hij maakte een doelpunt en gaf twee of drie uitstekende steekpasses. Dat is de De Jong die we willen zien, hij was uitstekend.” De trainer van Barcelona wordt op de persconferentie in aanloop naar het LaLiga-duel met Real Betis van zaterdagmiddag ook gevraagd naar een eventueel vertrek van zijn middenvelder. “Hij is niet te koop”, zo laat Xavi weten. “Hij is zeer belangrijk en in staat om het verschil voor ons te maken.”

Ook de moeizame contractonderhandelingen tussen Barcelona en Ousmane Dembélé komen ter sprake. “Wat ik weet is dat het niet alleen om geld draait”, zegt Xavi. “We zijn heel duidelijk naar hem toe geweest. Hij is een zeer belangrijke speler met veel talent. Ik heb het al gezegd, hij kan de beste speler ter wereld worden op zijn positie. Het hangt van hem af. We zien hem als een sleutelspeler in ons team. Hij wilde zich geliefd voelen en dat zal hij hier zijn.” Xavi overweegt de Franse aanvaller niet op de tribune te zetten, zolang hij zijn contract niet verlengt. “Ik overweeg het niet. Hij staat bij ons onder contract, dus hij moet gewoon spelen, ook voor het imago van de club.”

Donderdag meldde Sport dat Barcelona nieuwe contractonderhandelingen met het management van Dembélé heeft gevoerd. De sportkrant meldde echter dat Mateu Alemany, directeur voetbalzaken, een slecht gevoel heeft overgehouden aan de ontmoeting die drie uur duurde. Zaakwaarnemer Moussa Sissoko dreigt nu met een transfervrij vertrek in de zomer van 2022 om er voor zijn cliënt een gunstiger salaris uit te slepen. Barcelona heeft echter laten weten dat er geen ruimte meer is om te onderhandelen. De club heeft het eerste voorstel al verbeterd, terwijl de club financieel in een uiterst moeilijk pakket zit. Naar verluidt wil Barcelona een lager basissalaris bieden, maar men wil het variabele deel, dat in de vorm van bonussen kan oplopen door het behalen van bepaalde prestaties, verhogen.

