‘Ik weet dat er bij Guus Til niet zoveel nodig is om geïrriteerd te raken’

Vrijdag, 3 december 2021 om 14:15 • Dominic Mostert

Arne Slot maakt zich geen zorgen om Guus Til. De aanvallende middenvelder scoorde in zijn eerste maanden bij Feyenoord aan de lopende band, maar vindt de weg naar het doel inmiddels minder gemakkelijk. Slot lijkt er niet aan te denken om Til op de bank te zetten. Op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Fortuna Sittard van zondag noemt de trainer verschillende redenen op om zijn pupil in de basis op te stellen.

"Dat is ten eerste omdat hij goals maakt, rendement heeft en in scoringspositie komt", maakt Slot duidelijk. Til maakte dit seizoen 14 doelpunten in 25 officiële wedstrijden, al vielen 13 van die treffers in zijn eerste 16 duels. "Wat hij daarnaast ook brengt, is een ongekend loopvermogen als de tegenstander de bal heeft. Hij kan bijna in zijn eentje twee tegenstanders afstoppen. Hij pakt daarmee vaak ballen af, waardoor wij in counters terechtkomen. In de wedstrijd tegen FC Twente pakte hij bijvoorbeeld de bal af van Wout Brama en wist hij Bryan Linssen een enorme kans te geven."

Guus Til gaf tegen Heracles Almelo een fraaie assist op Luis Sinisterra (vanaf minuut 1:44).

Het baart Slot geen zorgen dat Til minder trefzeker is dan in zijn eerste maanden. "Guus is een speler die scorend vermogen heeft. Dat gaat altijd in golfbewegingen: de ene keer schiet je er meer in dan de andere keer. Maar daarnaast heeft hij ongelooflijk veel waarde als we de bal niet hebben." Ook een incident in de wedstrijd tussen Feyenoord en Heracles Almelo van woensdag laat Slot voor wat het is. De middenvelder zijn emoties niet bedwingen na de 2-1 van Luis Sinisterra en zocht tegenstander Navajo Bakboord op om het doelpunt in te wrijven, nadat de twee het eerder al met elkaar aan de stok hadden gehad.

"Achteraf in de kleedkamer dacht ik ook wel: Guus, wat ben je allemaal aan het doen?", reageerde Til zelf op het incident. "Niet slim. Het is frustratie ook, zeker. Zo ben ik niet en zo wil ik ook niet zijn." Slot neemt genoegen met de uitleg van zijn pupil. "Het kan een momentopname zijn geweest in de wedstrijd, misschien ergerde hij zich ergens aan. Ik weet wel dat er bij Guus niet zoveel nodig is om geïrriteerd te raken. Hij zei al dat hij zichzelf niet helemaal herkende in de manier waarop hij reageerde. Dat was ik volledig met hem eens, want je moet zo’n reactie niet geven richting de tegenstander als je scoort."

De reactie van Guus Til bij Navajo Bakboord is te zien vanaf minuut 10:18.