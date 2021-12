Rangnick komt terug van pijnlijke uitspraken over Ronaldo uit 2016

Vrijdag, 3 december 2021 om 13:13 • Dominic Mostert

Ralf Rangnick ziet ernaar uit om samen te werken met Cristiano Ronaldo. De nieuwe interim-trainer van Manchester United keek donderdagavond vanaf de tribune naar de wedstrijd tegen Arsenal (3-2 zege) en zag Ronaldo uitblinken met twee doelpunten. Rangnick merkt een enorme gedrevenheid bij CR7 en hoopt dat diens ploeggenoten bij Manchester United een voorbeeld nemen aan de 36-jarige aanvalsleider.

Rangnick is de grondlegger van de Red Bull-filosofie van gegenpressing: bij balverlies probeert een ploeg zo snel en zo hoog mogelijk terug in balbezit te komen in plaats van terug te zakken. Op zijn eerste persconferentie als interim-trainer krijgt hij de vraag of een gelouterde ster als Ronaldo zich zal moeten schikken naar de filosofie van Rangnick. "Je moet je stijl en je ideeën over voetbal altijd aanpassen aan het spelersmateriaal dat je hebt, niet andersom", maakt hij echter duidelijk.

Cristiano Ronaldoooooo! ??

Daar is de goal van Ronaldo! De Portugees schiet Manchester United op een 2-1 voorsprong ??#ZiggoSport #PremierLeague #MUNARS pic.twitter.com/Yu9xpWkFiC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 2, 2021

"In de tweede helft van de wedstrijd van gisteren kon je weer zien dat Cristiano een ongelooflijke professional is. Ik heb nog nooit iemand gezien die zo fit is op zijn leeftijd", vervolgt Rangnick. "Hij is nog altijd een speler die makkelijk het verschil kan maken. Het gaat er echter om dat we het gehele team ontwikkelen, niet alleen Cristiano. We spelen in de meest competitieve competitie ter wereld en we hebben alle spelers nodig. Gisteren zag ik dat Cristiano meer dan bereid is om zijn bijdrage te leveren. Zijn ploeggenoten zullen hetzelfde moeten doen."

Rangnick reageerde daarmee indirect ook op oude uitspraken die hij deed over Ronaldo. In 2016, toen hij nog sportief directeur was van RB Leipzig, kreeg Rangnick de vraag of hij liever Lionel Messi of Ronaldo zou contracteren. "Het is absurd om te denken dat het goed zou gaan als zij hier zouden komen spelen. Ze zijn allebei te duur en te oud", reageerde Rangnick toen. Ronaldo was destijds pas dertig jaar. Rangnick doelde met zijn antwoord op het inpassen van de vedetten in zijn toenmalige elftal met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 23 jaar.

????????????????! 3-2 Cristiano Ronaldo ??

Dit keer slaat de Portugees vanaf de stip toe! ??



Wat een wedstrijd ??#ZiggoSport #PremierLeague #MUNARS pic.twitter.com/1WapqGGTUC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 2, 2021

Het samenwerken met grote sterren als Ronaldo verwondert Rangnick niet. "Manchester United is duidelijk de grootste club waarvoor ik heb gewerkt. Het is een van de grootste clubs ter wereld, zo niet de grootste. Het is een enorme uitdaging, maar ik heb eerder bij Schalke 04 met grote sterren gewerkt." Rangnick is in principe aangesteld als interim-trainer tot het eind van het seizoen. Er is nog niet gesproken over de mogelijkheid van een langer verblijft, vertelt hij desgevraagd. "De personen met wie ik heb gesproken, waren heel duidelijk: het gaat momenteel om een rol voor zes à zesenhalve maand."

"We hebben nooit gesproken over wat in de zomer kan gebeuren. Ik ben me er volledig van bewust dat de club misschien op zoek gaat naar een nieuwe trainer", geeft Rangnick aan. "Als de club het gesprek met me aangaat, zien we het wel. Als alles goed is gegaan en het team zich heeft ontwikkeld, en de club vraagt mijn mening, dan geef ik misschien wel hetzelfde advies als ik tweemaal deed bij RB Leipzig: dat het verstandig kan zijn om een jaar langer met mij door te gaan. Maar dat is allemaal hypothetisch. We kunnen het daar nog niet over hebben. Voor mij gaat het erom om de komende wedstrijden te winnen."