Mokhtar clubloos: ‘Ik denk dat mijn Marokkaanse afkomst een rol speelt’

Vrijdag, 3 december 2021 om 12:33 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:45

Het lukt Youness Mokhtar maar niet om een nieuwe club te vinden. De dertigjarige linksbuiten speelde in de tweede seizoenshelft van 2020/21 bij ADO Den Haag, maar zit sindsdien werkloos thuis. Clubs als PEC Zwolle, Go Ahead Eagles en Almere City hadden geen behoefte aan zijn komst. "Ik denk dat mijn Marokkaanse afkomst een rol speelt", zegt Mokhtar tegen de NOS over het gebrek aan succes in zijn zoektocht naar een club.

Mokhtar voelt zichzelf door PEC Zwolle als 'grofvuil' behandeld. Hij beleefde twee succesvolle periodes bij de club en bood zich in het afgelopen halfjaar meerdere keren aan voor een terugkeer. "Aan het begin van het seizoen werd gezegd dat er geen plek meer was in de selectie, vervolgens werden Leandro Fernandes en Ryan Koolwijk wel gehaald", verzucht Mokhtar. "Wat mij steekt, is dat ik niet eens mag meetrainen. Toen ik nog speelde, was meetrainen nooit een probleem. Er kwamen jongens uit alle windstreken."

Soufiane Touzani: ‘Marokkaanse jongens hebben vaak een sterke winnaarsmentaliteit’

FC Utrecht wil Mokhtar zelfs niet laten meetrainen met de beloftenploeg. Go Ahead Eagles gaf aan dat de selectie vol is en dat het perspectief op een basisplaats van de huidige spelers niet ontnomen mag worden. "Een week daarvoor werd Cuco Martina wel aan de selectie toegevoegd. Oké, hij speelt op een andere positie dan ik, maar opvallend is het wel", vindt de aanvaller. Almere City FC, een club met meerdere spelers van Marokkaanse komaf, liet volgens Mokhtar weten 'geen onrust' in de selectie te willen hebben.

"Bij die opmerking werd voor mij wel het een en ander duidelijk", vervolgt het jeugdproduct van PSV. "Volgens mij worden jongens die van Marokkaanse afkomst zijn snel als moeilijk bestempeld. Het is toch opvallend dat ook een jongen als Nasser El Khayati, die ook zijn sporen in de eredivisie heeft verdiend, niet aan een club kan komen. Jongens, we willen meetrainen en betalen zelf de brandstof." El Khayati en Mokhtar zijn niet de enige spelers rond de dertig van Marokkaanse komaf die er niet in slagen om aan de bak te komen. Voor spelers als Anouar Kali, Ali Messaoud, Hilal Ben Moussa en Khalid Karami geldt hetzelfde.

Een woordvoerder van PEC bestrijdt in een reactie aan de NOS echter dat er sprake is van discriminatie in het geval van Mokhar. "Het klopt dat hij zich heeft aangeboden bij ons. Het verhaal was dat hij jongere jongens beter zou kunnen maken, maar we hebben met Kostas Lamprou, Ryan Koolwijk en Bram van Polen genoeg ervaren spelers in de groep", luidt de reactie van PEC. "We willen nu geen grotere (trainings)groep om onrust in de selectie te voorkomen. We kunnen ons niet vinden in het discriminatie-aantijgingen."