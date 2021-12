Erik ten Hag neemt het op voor Ryan Gravenberch na kritische vraag

Vrijdag, 3 december 2021 om 12:00 • Dominic Mostert

Ryan Gravenberch beleeft geen vormdip, vindt Erik ten Hag. De middenvelder van Ajax leverde donderdag tegen Willem II (5-0 zege) de assist bij de 4-0 van Davy Klaassen, maar haalt de afgelopen maanden niet altijd het hoge niveau van zijn ploeggenoten. Op de persconferentie na afloop van de wedstrijd tegen Willem II werd Ten Hag dan ook gevraagd of zijn pupil een vormdip meemaakt.

"Hij zit helemaal niet in een vormdip, hij haalt juist een stabiel niveau", maakte de trainer duidelijk. "Het kan altijd beter, dat eisen wij en dat eist hij ook van zichzelf. Hij is heel kritisch naar zichzelf toe. Dat hij op een heel goed niveau zit, is wel heel duidelijk en helder. Hij heeft dit seizoen al schitterende wedstrijden gespeeld." De negentienjarige Gravenberch speelde dit seizoen al 1696 minuten, verdeeld over de Eredivisie (1156), Champions League (450) en Johan Cruijff Schaal (90). In 21 wedstrijden was hij goed voor één doelpunt en twee assists.

Ook over het spel van Ajax tegen Willem II was Ten Hag zeer tevreden. Hij zag Ajax vanaf het eerste moment een hoog tempo hanteren, met 'veel dynamiek en veel beweging'. 'Het spel in de eerste 35 minuten bekoorde mij zeer. Dat was prima. Natuurlijk valt er altijd wat op aan te merken. Maar als je zoveel beweging hebt en zoveel kansen creëert, is dat natuurlijk prima. En dat met uitstekende goals tot gevolg", zegt Ten Hag.